Общество
437
сегодня, 14:33
4

Энергетики пообещали скоро открыть улицу Плеханова для проезда

Улица закрыта с 16 сентября для замены теплотрассы. Энергетики уже проложили новые трубы.

На пересечении улиц Пролетарская и Плеханова липецкий филиал компании «РИР-Энерго» завершает модернизацию теплосети. Энергетики построили новые железобетонные каналы и проложили долговечные трубы в изоляции на основе пенополиуретана.

«Работы вышли на финишную прямую. На следующей неделе мы планируем приступить к обратной засыпке траншеи, после чего начнётся восстановление благоустройства», — рассказали в «РИР-Энерго».

Напомним, проезд по улице Плеханова закрыт с 16 сентября: «РИР Энерго» меняет 224 метра трубопровода, проходящего под проезжей частью.

Видео: Telegram-канал Филиал РИР Энерго Липецкая генерация
ремонт
2
0
0
0
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липецк Лада
4 минуты назад
а на московской когда откроете????? обещали еще 1 ОКТЯБРЯ?!!!!!
Ответить
ну так
45 минут назад
обещать - не значит жениться
Ответить
Как понимать?
сегодня, 14:52
'Обратная засыпка" это как? Как "отрицательный рост"? Вероятно, просто "засыпка"...
Ответить
баб Нюсь
сегодня, 14:50
Когда дадут отопление? Ноги мёрзнут
Ответить
