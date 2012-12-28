Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Общество
сегодня, 14:33
Энергетики пообещали скоро открыть улицу Плеханова для проезда
Улица закрыта с 16 сентября для замены теплотрассы. Энергетики уже проложили новые трубы.
«Работы вышли на финишную прямую. На следующей неделе мы планируем приступить к обратной засыпке траншеи, после чего начнётся восстановление благоустройства», — рассказали в «РИР-Энерго».
Напомним, проезд по улице Плеханова закрыт с 16 сентября: «РИР Энерго» меняет 224 метра трубопровода, проходящего под проезжей частью.
Видео: Telegram-канал Филиал РИР Энерго Липецкая генерация
