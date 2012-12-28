Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Погода в Липецке
сегодня, 17:28
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди
Плюсовые температуры сохранятся и днем, и ночью.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, местами туман, днем небольшие дожди. Ветер восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем — от +12 до +17.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +15 до +17 градусов.
День 9 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 5 градусов мороза.
