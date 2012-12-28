Южный циклон принесет в Липецкую область дожди

Плюсовые температуры сохранятся и днем, и ночью.



В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты южного циклона, которые принесут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, местами туман, днем небольшие дожди. Ветер восточный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +5 до +10 градусов, днем — от +12 до +17.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем — от +15 до +17 градусов.День 9 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году — 5 градусов мороза.