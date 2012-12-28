Из пруда рыбхоза пытались украсть 265 карпов

48-летний мужчина рыбачил сетью.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело 48-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на кражу рыбы.— По данным следствия, c 5 на 6 сентября этого года мужчина в компании неизвестного пытался украсть рыбу из пруда «Мещерка-1», принадлежащего филиалу «Усманский» ЗАО СХП «Липецкрыбхоз», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Мужчины установили в пруду рыболовные сети, после чего обвиняемый снял одну сеть, в которую успели попасть 265 карпов. Рыбак сложил рыбу в мешки и с удачным уловом отправился домой. Но тут фортуна его подвела: на грунтовой дороге у пруда мужчину задержали сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.Теперь рыбаку грозит до пяти лет лишения свободы.