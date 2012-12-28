Все новости
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
В Тербунском районе простились с погибшим военнослужащим
Общество
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
52-летний мужчина получил 17 лет колонии за совращение четырёх девочек
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
Конфликт на парковке обошёлся липчанину в 45 000 рублей
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Происшествия
Из пруда рыбхоза пытались украсть 265 карпов
Происшествия
В Липецке обезвреживают обломки дрона
Происшествия
Двое жителей Липецкой области перевели деньги мошенникам по QR-коду
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
«Мы снова плаваем!»
Общество
По смертельному ДТП в Тербунском районе возбуждено уголовное дело
Происшествия
35 килограммов конопли нашли на чердаке у жителя Грязей
Происшествия
Происшествия
369
44 минуты назад
3

Из пруда рыбхоза пытались украсть 265 карпов

48-летний мужчина рыбачил сетью.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело 48-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на кражу рыбы.

— По данным следствия, c 5 на 6 сентября этого года мужчина в компании неизвестного пытался украсть рыбу из пруда «Мещерка-1», принадлежащего филиалу «Усманский» ЗАО СХП «Липецкрыбхоз», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Мужчины установили в пруду рыболовные сети, после чего обвиняемый снял одну сеть, в которую успели попасть 265 карпов. Рыбак сложил рыбу в мешки и с удачным уловом отправился домой. Но тут фортуна его подвела: на грунтовой дороге у пруда мужчину задержали сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

Теперь рыбаку грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото УМВД РФ по Липецкой области
покушение
кража
0
0
1
2
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зося
18 минут назад
Рыба нынче в цене, ловил не пропитания ради, а на продажу, чтобы фортуна улыбнулась звонкой монетой.
Ответить
Зимний рыбак
21 минуту назад
Поднять бухгалтерию этого ЗАО, сколько рыбы и какой на балансе у этих рыбоводов? Ну и причём тут Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, если ущерб причинён частнику?.
Ответить
Ого
32 минуты назад
А где усматривается экологический ущерб,? По цене товарной рыбы,. А сколько рыбхоз платит за пользования водой?
Ответить
