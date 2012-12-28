Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
Труп 15-летнего мальчика нашли на железнодорожном вагоне
Происшествия
Погибшей на улице Стаханова женщине было 77 лет
Происшествия
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии под Липецком
Происшествия
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
Липецкие теплосети стареют быстрее чем их меняют
Общество
Читать все
В Сселках попавшая под машину лиса забежала в сарай
Общество
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший зацепер, дело об упавших деревьях и начало отопительного сезона
Общество
39-летний грязинец нашёл банковскую карту и потратил с неё более 5000 рублей
Происшествия
Шесть БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Два велосипедиста чудом уцелели в ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Первомайской
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Красный уровень введен на территории всей области
Происшествия
Во время атаки БПЛА в Ельце загорелся автомобиль и повреждено остекление дома
Происшествия
По области введен желтый уровень, в Ельце и четырех районах — красный
Происшествия
Читать все
Происшествия
174
50 минут назад
6

39-летний грязинец нашёл банковскую карту и потратил с неё более 5000 рублей

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В Грязях завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего мужчины в краже с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).

«Вечером 28 августа обвиняемый нашёл около магазина по улице Народная Стройка в Грязях банковскую карту и потратил с неё на продукты и алкоголь более 5 тысяч рублей. Владелец карты заметил списание средств только через три часа после возвращения домой, после чего обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Обвиняемый арестован. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
кража
0
1
0
0
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ваш тренер
7 минут назад
Какая разница, кто и сколько украл? Главное украл, и поэтому лет пять общего для ума самое то.
Ответить
А лишний
8 минут назад
год за что?
Ответить
кит
18 минут назад
Кому то за миллиарды из зала суда отпускают ! А тут 5000 ! Год условно на первый раз ! Гуманно и справедливо ,без фанатизма !
Ответить
Александр Н.
26 минут назад
Обходите эти карты стороной,они токсичные,за них сроки не подъёмные.
Ответить
Савелий
32 минуты назад
Год за тысячу? Страшно представить , какие сроки дадут вице губернаторам соседних областей. Там суммы хищений совсем другие.
Ответить
Киноман
26 минут назад
Вор должен сидеть в тюрьме! (х/ф Место встречи изменить нельзя)
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить