50 минут назад
39-летний грязинец нашёл банковскую карту и потратил с неё более 5000 рублей
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
«Вечером 28 августа обвиняемый нашёл около магазина по улице Народная Стройка в Грязях банковскую карту и потратил с неё на продукты и алкоголь более 5 тысяч рублей. Владелец карты заметил списание средств только через три часа после возвращения домой, после чего обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Обвиняемый арестован. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
