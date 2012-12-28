39-летний грязинец нашёл банковскую карту и потратил с неё более 5000 рублей

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В Грязях завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего мужчины в краже с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).«Вечером 28 августа обвиняемый нашёл около магазина по улице Народная Стройка в Грязях банковскую карту и потратил с неё на продукты и алкоголь более 5 тысяч рублей. Владелец карты заметил списание средств только через три часа после возвращения домой, после чего обратился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Обвиняемый арестован. Ему грозит до шести лет лишения свободы.