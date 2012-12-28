Все новости
Родители участников погони со стрельбой привлечены к административной ответственности
Происшествия
Смерть подростка от пулевого ранения расследует Следственный комитет
Происшествия
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
У липчанина нашли 265 тысяч пачек сигарет на 34 миллиона рублей
Происшествия
На Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль
Происшествия
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
Из-за порыва дом на улице Лутова остался без света и горячей воды
Общество
ДТП со скорой обошлось без пострадавших
Происшествия
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
Профессиональная воровка пыталась откупиться после грабежа
Общество
В Ельце сгорела «Газель»
Происшествия
НЛМК научит школьников 3D-моделированию
НЛМК Live
На Неделина сгорел автомобиль «Ока»
Происшествия
На Неделина горит автомобиль
Происшествия
Спорт
сегодня, 12:27
4

Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию

Не стало Ирины Цвор.

На 51-м году ушла из жизни одна из лучших тренеров Липецкой области по плаванию Ирина Дмитриевна Цвор.

Последние три года мужественная женщина боролась с онкологией, в прошлом году перенесла операцию по удалению одного лёгкого.

Прощание с Ириной Цвор состоялось сегодня в полдень в Христорождественском соборе Липецка, похороны проходят в эти минуты.

Тренер работала в ОК СШОР, среди её учеников победительница Кубка Европы по плаванию в открытой воде, участница чемпионатов мира и Европы Валерия Ермакова, чемпионка России по плаванию в открытой воле Анастасия Азарова, призёр чемпионатов России Сергей Хурсанов и многие другие.

Фото: соцсети

Плавание
утрата
Ирина Цвор
Комментарии (4)

Комментарии (4)
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Павел
3 минуты назад
Коварный рак, сколько людей забрал у меня тётя умерла зимой рак груди. Мне так плохо на душе, не как не могу смериться.
Ответить
Артак
8 минут назад
Светлая память о прекрасном человеке…Горькая новость, оставившая в сердце зияющую рану.
Ответить
гость
12 минут назад
раньше почему не сообщили
Ответить
Александр Н.
22 минуты назад
Как жаль, упокой Господи её душу.
Ответить
