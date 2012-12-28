Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Спорт
1338
сегодня, 12:27
4
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Не стало Ирины Цвор.
Последние три года мужественная женщина боролась с онкологией, в прошлом году перенесла операцию по удалению одного лёгкого.
Прощание с Ириной Цвор состоялось сегодня в полдень в Христорождественском соборе Липецка, похороны проходят в эти минуты.
Тренер работала в ОК СШОР, среди её учеников победительница Кубка Европы по плаванию в открытой воде, участница чемпионатов мира и Европы Валерия Ермакова, чемпионка России по плаванию в открытой воле Анастасия Азарова, призёр чемпионатов России Сергей Хурсанов и многие другие.
Фото: соцсети
0
27
1
0
1
Комментарии (4)