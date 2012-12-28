Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию

Не стало Ирины Цвор.

Тренер работала в ОК СШОР, среди её учеников победительница Кубка Европы по плаванию в открытой воде, участница чемпионатов мира и Европы Валерия Ермакова, чемпионка России по плаванию в открытой воле Анастасия Азарова, призёр чемпионатов России Сергей Хурсанов и многие другие.





Фото: соцсети

На 51-м году ушла из жизни одна из лучших тренеров Липецкой области по плаванию Ирина Дмитриевна Цвор.Последние три года мужественная женщина боролась с онкологией, в прошлом году перенесла операцию по удалению одного лёгкого.Прощание с Ириной Цвор состоялось сегодня в полдень в Христорождественском соборе Липецка, похороны проходят в эти минуты.