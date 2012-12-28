Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Родители участников погони со стрельбой привлечены к административной ответственности
Один из мальчиков умер в больнице.
Напомним, сегодня стало известно, что получивший ранение 16-летний подросток-пассажир умер в больнице. До этого состояние его было крайне тяжёлым –всё это время мальчик находится в коме.
«Ночью 20 сентября сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку в ходе несения службы заметили автомобиль «ВАЗ-2115» без государственных регистрационных знаков. Водитель проигнорировал сигнал полицейского об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться, создавая угрозу для окружающих. В ходе преследования звучали неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения, но водитель не реагировал. Он грубо нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения. В соответствии с Законом «О полиции» сотрудник полиции произвёл несколько выстрелов – предупредительный и по колесам транспортного средства. После остановки автомобиля водитель скрылся, но, в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в следственные органы. Пассажир, получивший ранение, был госпитализирован. В дальнейшем установлено, что автомобилем управлял несовершеннолетний липчанин», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В обстоятельствах гибели подростка от пулевого ранения разбирается Следственный комитет. Как оказалось, что подросток без ведома родителей передал управление их машиной своему 17-летнему знакомому, не имевшему водительских прав.
