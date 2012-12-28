Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток умер
Происшествия
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп на улице, авария на Студеновской и «тыквенный октябрь»
Общество
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
В районах Тракторного и Сырского рудника отключат холодную воду, на Соколе — свет
Общество
Читать все
Раненый во время ночной погони подросток умер
Происшествия
Смерть подростка от пулевого ранения расследует Следственный комитет
Происшествия
В поисках интим-услуг липчанин лишился 16 500 рублей
Происшествия
В личном музее 50-летнего тербунца нашли копье, бердыш, секиру и шашку
Происшествия
Рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Общество
В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами
Происшествия
Мошенники обрадовали 48-летнюю женщину посылкой и оформили на неё кредит
Происшествия
Родители участников погони со стрельбой привлечены к административной ответственности
Происшествия
Пионер сотовой связи в Липецке возглавил хакасский филиал МТС
Экономика
В Липецкой области идут работы по замене 60 устаревших лифтов
Общество
Читать все
Происшествия
592
32 минуты назад
3

Родители участников погони со стрельбой привлечены к административной ответственности

Один из мальчиков умер в больнице.

Законные представители двоих несовершеннолетних участников погони со стрельбой: 17-летнего водителя и 16-летнего пассажира привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, сегодня стало известно, что получивший ранение 16-летний подросток-пассажир умер в больнице. До этого состояние его было крайне тяжёлым –всё это время мальчик находится в коме.

«Ночью 20 сентября сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по городу Липецку в ходе несения службы заметили автомобиль «ВАЗ-2115» без государственных регистрационных знаков. Водитель проигнорировал сигнал полицейского об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться, создавая угрозу для окружающих. В ходе преследования звучали неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения, но водитель не реагировал. Он грубо нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения. В соответствии с Законом «О полиции» сотрудник полиции произвёл несколько выстрелов – предупредительный и по колесам транспортного средства. После остановки автомобиля водитель скрылся, но, в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в следственные органы. Пассажир, получивший ранение, был госпитализирован. В дальнейшем  установлено, что автомобилем управлял несовершеннолетний липчанин», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В обстоятельствах гибели подростка от пулевого ранения разбирается Следственный комитет. Как оказалось, что подросток без ведома родителей передал управление их машиной своему 17-летнему знакомому, не имевшему водительских прав.


погоня
стрельба
0
0
2
1
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Иван
10 минут назад
Кто разрешал стрелять по пассажирам? Они что терористы?
Ответить
Сергей
11 минут назад
Полиция права
Ответить
Сергей
14 минут назад
Полиция правильно делала, распустили сынкоа.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить