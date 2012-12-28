Все новости
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток умер
Происшествия
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп на улице, авария на Студеновской и «тыквенный октябрь»
Общество
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
В районах Тракторного и Сырского рудника отключат холодную воду, на Соколе — свет
Общество
Раненый во время ночной погони подросток умер
Происшествия
Смерть подростка от пулевого ранения расследует Следственный комитет
Происшествия
В поисках интим-услуг липчанин лишился 16 500 рублей
Происшествия
В личном музее 50-летнего тербунца нашли копье, бердыш, секиру и шашку
Происшествия
Рост цен на бензин в Липецкой области продолжает ускоряться
Общество
В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами
Происшествия
Мошенники обрадовали 48-летнюю женщину посылкой и оформили на неё кредит
Происшествия
Родители участников погони со стрельбой привлечены к административной ответственности
Происшествия
Пионер сотовой связи в Липецке возглавил хакасский филиал МТС
Экономика
В Липецкой области идут работы по замене 60 устаревших лифтов
Общество
Смерть подростка от пулевого ранения расследует Следственный комитет

В Липецке расследуют гибель подростка после применения оружия сотрудником ДПС.

Следственным отделом по Советскому округу Липецка возбуждено уголовное дело в рамках которого проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств гибели 16-летнего подростка.

Как сообщал GOROD48, в ночь на 20 сентября 2025 года инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль без государственных номерных знаков за нарушение правил дорожного движения. Однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Во время  преследования сотрудник Госавтоинспекции с целью предотвращения правонарушения применил табельное оружие. В результате его действий пассажир автомобиля, которым оказался 16-летний юноша, получил ранение.

Расследование показало, что подросток без ведома родителей передал управление их машиной своему 17-летнему знакомому, не имевшему права на вождение.

Несмотря на то, что пострадавшего оперативно доставили в больницу, он скончался от полученного ранения. Все это время подросток находился в глубокой коме.
стрельба
ранение
Комментарии (21)

Естественный отбор
15 минут назад
В данной ситуации основных виновника здесь два. Один уже на том свете, а второй тот кто был за рулём. Косвенные виновники - это родители этих подростков, да и то только те родители с кем эти подростки проживают. Но в любом случае возлагать основную ответственность было бы справедливо возлагать на подростков и их родителей/отчимов/мачех....
Ольга
15 минут назад
Людиииит!!!!Вы в какое время живёте!!!??? Сотрудники применили оружие,как положено,по инструкции,а если в этой машине бала взрывчатка......тогда что,опять виновата полиция...не посмотрели!!!!!!
Вот всё
15 минут назад
Да откуда могли полицейские знать кто в машине, когда уже постреляли и остановили тогда и стало ясно что подростки, а могли быть и диверсанты с Украины там
Ромео
26 минут назад
Это была глубокая ночь, уже в 1 ночи не души в городе), какая опасность для людей, правда берут сейчас туда не по призванию, авсех подряд
Нормальный
16 минут назад
С ночной смены, по работе, да хоть просто воздухом подышать..... Люди должны чувствовать себя в безопасности в любое время, а не остерегаться, что безбашенный вылетит на них...
Лиза
28 минут назад
Бывалый, в том-то и дело, что они после предупредительных выстрелов вверх, они не остановились. Читать надо внимательно.
Русский
32 минуты назад
Поддерживаю полицию!
Ответить
33 минуты назад
Полицейский все сделал в рамках закона. Не виновен.
Гость
34 минуты назад
как другу теперь жить с этим. Остановился бы, все сложилось по другому. Наверное, пьяный был
Коля
36 минут назад
Пускай след комитет разберётся. Как стреляли по колёсам, а попали в голову. Они что стрелять не умеют, мозга жиром за плыли .
48
43 минуты назад
Хорошо на улице прохожих не было
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
