Происшествия
сегодня, 13:13
Смерть подростка от пулевого ранения расследует Следственный комитет
В Липецке расследуют гибель подростка после применения оружия сотрудником ДПС.
Как сообщал GOROD48, в ночь на 20 сентября 2025 года инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль без государственных номерных знаков за нарушение правил дорожного движения. Однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Во время преследования сотрудник Госавтоинспекции с целью предотвращения правонарушения применил табельное оружие. В результате его действий пассажир автомобиля, которым оказался 16-летний юноша, получил ранение.
Расследование показало, что подросток без ведома родителей передал управление их машиной своему 17-летнему знакомому, не имевшему права на вождение.
Несмотря на то, что пострадавшего оперативно доставили в больницу, он скончался от полученного ранения. Все это время подросток находился в глубокой коме.
