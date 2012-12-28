Все новости
Раненый во время ночной погони подросток умер

Накануне в больнице умер 16-летний подросток, которого ранили 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, мальчик получил огнестрельное ранение во время ночной погони полицейских за нарушителем.

«По данным следствия, ночью 20 сентября инспекторами ДПС выявлен факт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля без государственного номерного знака, который проигнорировал их законное требование об остановке и попытался скрыться. 

В ходе преследования с целью предотвращения правонарушения сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие, в результате пассажир автомобиля получил ранение. Им оказался 16-летний парень, который без ведома родителей передал управление их транспортным средством своему 17-летнему знакомому, не имевшему на это право. Подросток госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в Следкоме.

Областное управление МВД в свою очередь сообщило, что полицейский вел огонь по колесам автомобиля в соответствии с законом «О полиции» и после предупредительного выстрела в воздух. 

Раненого доставили в областную клиническую больницу, он оказался в коме. За его жизнь боролись врачи сразу двух больниц — взрослой и детской.
Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А гашник
5 минут назад
Знал что голова и колеса это разные вещи.
Ответить
Лип
9 минут назад
Какое такое деяние они совершили уходя от дпс что можно было стрелять да нщи попасть в голову????стоило оно того ночью???
Ответить
Наташа
10 минут назад
Царствие небесное.
Ответить
Гость
13 минут назад
Как так получилось , что стреляли по колёсам, а вытащили пулю из головы. Как таким гаишникам дают табельное оружие. Они вообще проходят курсы по обучению куда и как надо стрелять
Ответить
Полицейскому
14 минут назад
Теперь придется не сладко.
Ответить
катукова 33
18 минут назад
Господи, царствия небесного
Ответить
Лора
24 минуты назад
Бедный парень, горе!
Ответить
Бедный?
8 минут назад
Бедный и несчастный он был бы, если рядом шел и в него попали. А этот сознательно нарушал закон.
Ответить
