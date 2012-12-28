Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
Сегодня в Липецке: первая сессия Горсовета, липчане не надеются отличить искусственный интеллект от собственного
Происшествия
1062
35 минут назад
8
Раненый во время ночной погони подросток умер
Напомним, мальчик получил огнестрельное ранение во время ночной погони полицейских за нарушителем.
«По данным следствия, ночью 20 сентября инспекторами ДПС выявлен факт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля без государственного номерного знака, который проигнорировал их законное требование об остановке и попытался скрыться.
В ходе преследования с целью предотвращения правонарушения сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие, в результате пассажир автомобиля получил ранение. Им оказался 16-летний парень, который без ведома родителей передал управление их транспортным средством своему 17-летнему знакомому, не имевшему на это право. Подросток госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в Следкоме.
Областное управление МВД в свою очередь сообщило, что полицейский вел огонь по колесам автомобиля в соответствии с законом «О полиции» и после предупредительного выстрела в воздух.
Раненого доставили в областную клиническую больницу, он оказался в коме. За его жизнь боролись врачи сразу двух больниц — взрослой и детской.
0
11
2
1
2
Комментарии (8)