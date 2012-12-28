Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Погода в Липецке
В Липецкую область возвращается тепло
Уже в выходные вернутся «плюсовые» ночные температуры, дни станут теплее обычного.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 октября – 7-8 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже климатической нормы, 4 и 5 октября – 10-12 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится, до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3 градусов, днем – от +12 до +17.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем – от +14 до +16 градусов.
День 3 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза.
