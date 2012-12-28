Липецкая вечЁрка: труп на улице, авария на Студеновской и «тыквенный октябрь»

Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Сегодня, 1 октября, полицейские рассказали, что нашли труп, на улице Студеновской столкнулись четыре автомобиля, и метеорологи пророчат теплый октябрь.
Сегодня утром на улице Студеновской столкнулись четыре легковых автомобиля: «Субару», «Рено Логан», «Шкода Рапид» и «ВАЗ-2105».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водители «Субару» и «Рено Логана».
Сначала предположили, что пятилетняя пассажирка «Шкоды», находившаяся в детском удерживающем устройстве, не пострадала — ее осмотрели врачи, но потом ее все же отвезли в больницу.
На месте ДТП работали несколько бригад медиков, два реанимобиля. Сотрудникам управления по делам ГО и ЧС пришлось деблокировать пострадавших из покореженных машин.
По предварительным данным, столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Субару». От удара иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с ВАЗ-2105 и «Рено».
«В «Ладе» руль заклинило говорят?» — попросил уточнить перец.
«И подавай бензин им. Сели бы все в автобус — тихо добрались», — заметил 1.
«Надо еще поднять налог на автомобили, чтобы пересели на гужевой транспорт», — съязвил Петр Ильич.
«Ехала сегодня на работу мимо этой аварии, жесть что там было: и скорая, и полиция, и даже пожарные. Главное, чтобы без жертв обошлось», — поделилась впечатлениями Лола.
Накануне вечером на дороге Лебедянь — Большой Верх — Яблонево в Лебедянском районе автомобиль «Опель» под управлением 73-летнего водителя буквально запрыгнул на «Ладу Калину» с 41-летней женщиной за рулем. В результате ДТП оба водителя получили травмы.
Синоптики пообещали липчанам возвращение тепла. (Особенно этого ждут те, у кого уже сильно похолодало в квартирах, отопление в многоэтажные дома подали пока только в Грязинском районе). Октябрь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал «тыквенным». Из-за оранжевого цвета. Им выделяют температуры выше обычного на карте прогнозов и, в принципе, из-за природного цвета теплой осени. По словам метеоролога, средняя температура превысит многолетнюю метеостатистику на два-три градуса.
Теплеть начнет уже с 3 октября. 4 октября днем столбики термоментров в Липецкой области могут подняться до +18 градусов.
Сегодня же ночью придется померзнуть — ожидается около 0 градусоов. Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +11 до +13 градусов.
И обратите внимание, в лесах Липецкой области завершился особый противопожарный режим. Теперь туда можно и ходить, и ездить.
С 1 ноября в Липецке закончится сезон электросамокатов. Взять на прокат их не получится до будущей весны. За сезон, по данным Госавтоинспекции липчане на средствах индивидуальной мобильности 27 раз попадали в ДТП. В авариях потсрадали 28 человек.
«Какое счастье. Хоть по тротуарам без опаски можно будет ходить. Ещё бы и мопеды с тротуаров убрали», — порадовалась Пенсионерка.
«Рано радуетесь! Сейчас к зиме ещё какую-нибудь дичь придумают. Например, электролыжи», — осадил ее комментатор.
«Самокаты — это очень удобно. Я рассматриваю их как ночной летний транспорт, альтернативу дорогущему такси на расстояние до 3–4 км. Очень выгодно брать именно самокат в ночное время, когда нет автобусов. Для меня это летний ночной удобный транспорт», — заметила Татьяна.
