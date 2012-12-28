Липецкая вечЁрка: труп на улице, авария на Студеновской и «тыквенный октябрь»

Сегодня, 1 октября, полицейские рассказали, что нашли труп, на улице Студеновской столкнулись четыре автомобиля, и метеорологи пророчат теплый октябрь.