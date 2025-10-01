Все новости
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
36-летняя женщина торговала археологическими ценностями
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
В Липецкой области проходит плановая проверка системы оповещения
Общество
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Глава МЧС оценил современные системы оповещения в Липецкой области
Общество
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета
Происшествия
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
1515
сегодня, 10:07
8

Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация

Госавтоинспекция обнародовала данные об аварии на Студеновской.

Сегодня утром на Студеновской улице произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

По данным Госавтоинспекции сегодня около 7:30 утра на улице Студеновской произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» под управлением 34-летнего водителя и «Субару», которым управлял 19-летний молодой человек. От удара «Субару» вынесло на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с автомобилями ВАЗ-2105 под управлением 72-летнего мужчины, «Рено» с 31-летним водителем и «Шкодой» под управлением 30-летнего водителя.

photo_2025-10-01_09-46-59.jpg

photo_2025-10-01_09-47-00 (2).jpg

В результате дорожного происшествия водители «Субару» и «Рено», а также 5-летний пассажир автомобиля «Шкода» были доставлены в медицинское учреждение.

Все обстоятельства и окончательные причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе процессуальной проверки.
Комментарии (8)

1
28 минут назад
а где приора? ее не видно вообще
2
6 минут назад
Её как будто там и не было когда проезжали спустя несколько минут после столкновения) видимо написали - а информацию еще точную не получили
Жаль
29 минут назад
Один нарушил правила, а пострадали все. Скорейшего выздоровления травмированным. Что там с подростком, которого подстрелили? Жив?
Матильда
42 минуты назад
Ездить не умеют, а за руль садятся .
Сто пудов
45 минут назад
Я угадал, ВАЗ виноват)))
Вазген
45 минут назад
Суховата инфа
Лола
51 минуту назад
ехала сегодня на работу мимо этой аварии, жесть что там было: и скорая, и полиция, и даже пожарные... главное, чтобы без жертв обошлось
Ромео
43 минуты назад
Не отвлекайся когда за рулём , а то окажешься тоже в этой куче металла )))
