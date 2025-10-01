55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Происшествия
сегодня, 10:07
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Госавтоинспекция обнародовала данные об аварии на Студеновской.
По данным Госавтоинспекции сегодня около 7:30 утра на улице Студеновской произошло столкновение автомобилей «Лада Приора» под управлением 34-летнего водителя и «Субару», которым управлял 19-летний молодой человек. От удара «Субару» вынесло на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с автомобилями ВАЗ-2105 под управлением 72-летнего мужчины, «Рено» с 31-летним водителем и «Шкодой» под управлением 30-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия водители «Субару» и «Рено», а также 5-летний пассажир автомобиля «Шкода» были доставлены в медицинское учреждение.
Все обстоятельства и окончательные причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе процессуальной проверки.
