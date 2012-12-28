В лесах Липецкой области завершился особый противопожарный режим

Сняты ограничения на пребывание в лесах и въезд в них транспорта.

В связи с установившейся дождливой осенней погодой, которая значительно снизила вероятность возникновения пожаров, в Липецкой области завершился особый противопожарный режим на территории лесничеств, действовавший со 2 июня. Как сообщает Министерство лесного хозяйства Липецкой области, cняты ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.Министерство лесного хозяйства Липецкой области еще раз напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, и незамедлительно сообщать о любых признаках возгорания в лесу по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.