В лесах Липецкой области завершился особый противопожарный режим
Сняты ограничения на пребывание в лесах и въезд в них транспорта.
Министерство лесного хозяйства Липецкой области еще раз напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, и незамедлительно сообщать о любых признаках возгорания в лесу по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.
