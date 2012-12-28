Оба водителя получили травмы.

30 сентября в 18:00 в Лебедянском районе на дороге Лебедянь – Большой Верх – Яблонево столкнулись автомобиль «Опель» под управлением 73-летнего водителя и «Лада Калина» с 41-летней женщиной за рулем.«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»: в результате оба водителя получили травмы.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, всего за минувшие сутки на дорогах региона было зарегистрировано пять ДТП, в которых пострадали шесть человек.В Данкове около 18:00 на улице Ленина столкнулись автомобиль «Шевроле Нива» с 48-летней женщиной за рулем и мотоцикл под управлением 16-летнего подростка — его с травмами госпитализировали.А в селе Доброе в 07:30 в переулке Советском 34-летний водитель «Форда» сбил 30-летнюю женщину. Пешехода госпитализировали.