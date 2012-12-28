Все новости
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
В Липецкой области проходит плановая проверка системы оповещения
Общество
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Глава МЧС оценил современные системы оповещения в Липецкой области
Общество
В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета
Происшествия
Происшествия
1821
сегодня, 11:07
8

«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»

Оба водителя получили травмы.

30 сентября в 18:00 в Лебедянском районе на дороге Лебедянь – Большой Верх – Яблонево столкнулись автомобиль «Опель» под управлением 73-летнего водителя и «Лада Калина» с 41-летней женщиной за рулем.
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»: в результате оба водителя получили травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, всего за минувшие сутки на дорогах региона было зарегистрировано пять ДТП, в которых пострадали шесть человек.

В Данкове около 18:00 на улице Ленина столкнулись автомобиль «Шевроле Нива» с 48-летней женщиной за рулем и мотоцикл под управлением 16-летнего подростка — его с травмами госпитализировали.

А в селе Доброе в 07:30 в переулке Советском 34-летний водитель «Форда» сбил 30-летнюю женщину. Пешехода госпитализировали.
ДТП
0
1
0
0
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Доброе
47 минут назад
Летел как угорелый , километров сто !
Ответить
Пилот
45 минут назад
Летают - самолéты
Ответить
Федора
50 минут назад
Иногда лучше промолчать.
Ответить
Железная логика
45 минут назад
Молчание - золото
Ответить
А может
сегодня, 11:31
За 1945 год мстит?
Ответить
Лиза
сегодня, 11:30
В 73 года молодость вспомнил. Надеюсь, женщина не сильно пострадала.
Ответить
Не поверите!
сегодня, 11:17
Просто Опель надумал пошалить. Ему захотелось попрыгать, как кузнечик
Ответить
Может
сегодня, 11:17
это любовь?
Ответить
