Происшествия
1821
сегодня, 11:07
8
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Оба водителя получили травмы.
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»: в результате оба водителя получили травмы.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, всего за минувшие сутки на дорогах региона было зарегистрировано пять ДТП, в которых пострадали шесть человек.
В Данкове около 18:00 на улице Ленина столкнулись автомобиль «Шевроле Нива» с 48-летней женщиной за рулем и мотоцикл под управлением 16-летнего подростка — его с травмами госпитализировали.
А в селе Доброе в 07:30 в переулке Советском 34-летний водитель «Форда» сбил 30-летнюю женщину. Пешехода госпитализировали.
Комментарии (8)