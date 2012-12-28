Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Читать все
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
1 ноября липчане смогут выдохнуть: сезон электросамокатов закончится
Общество
Молодая липчанка в Кабардинке ударила местную жительницу бутылкой по лицу
Происшествия
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Племянница обчистила банковский счёт дяди
Происшествия
В лесах Липецкой области завершился особый противопожарный режим
Общество
За девять месяцев в Липецкой области появилось на 260 мальчиков больше, чем девочек
Общество
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
Читать все
Общество
281
32 минуты назад
3

Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся

После почти рекордно холодных ночей с заморозками погода в Липецкой области вернется в комфортную зону со знаком «плюс» и днем, и ночью.

Легкие заморозки в Липецкую область в последние дни сентября и первые дни октября принес антициклон с севера – он накрыл практически всю территорию Европейской России. Его влияние стало причиной того, что ночные температуры опускались до рекордных или близких к тому значений. Так, в Липецке было зафиксировано -2,5 градуса. Как рассказали GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, минувшая ночь не побила рекорд по холоду, но все же смогла его догнать.

Предыдущий рекорд минимального значения отмечался в Липецке в 1958 году – тогда также подморозило до -2,5 градуса.

Но уже с 3 октября характер погоды изменится, температурный фон вернется к норме. В субботу, 4 октября, ночью в регионе ожидается до +8, а днем до +18, в Липецке температура может подняться от +4 ночью до +17 днем.

Между тем, по долгосрочным прогнозам российских метеорологов, предстоящий октябрь в центральных регионах России может быть заметно теплее климатической нормы. Так, «тыквенным» октябрем назвал второй месяц осени этого года ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец – из-за оранжевого цвета. Им выделяют температуры выше обычного на карте прогнозов и, в принципе, из-за природного цвета теплой осени. По его словам, средняя температура превысит многолетнюю метеостатистику на 2-3 градуса. Также возможен небольшой дефицит осадков – до 10-30%.
потепление
0
0
0
0
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ну да!
8 минут назад
Тыквенный октябрь и кабачковый ноябрь
Ответить
Морж
14 минут назад
Что прохладной погоды не будет что ли? Плохо
Ответить
У, читель русского
23 минуты назад
"Вернуться" пишется без мягкого знака, уважаемые акулы пера".
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить