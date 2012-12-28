Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся

55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
После почти рекордно холодных ночей с заморозками погода в Липецкой области вернется в комфортную зону со знаком «плюс» и днем, и ночью.
Предыдущий рекорд минимального значения отмечался в Липецке в 1958 году – тогда также подморозило до -2,5 градуса.
Но уже с 3 октября характер погоды изменится, температурный фон вернется к норме. В субботу, 4 октября, ночью в регионе ожидается до +8, а днем до +18, в Липецке температура может подняться от +4 ночью до +17 днем.
Между тем, по долгосрочным прогнозам российских метеорологов, предстоящий октябрь в центральных регионах России может быть заметно теплее климатической нормы. Так, «тыквенным» октябрем назвал второй месяц осени этого года ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец – из-за оранжевого цвета. Им выделяют температуры выше обычного на карте прогнозов и, в принципе, из-за природного цвета теплой осени. По его словам, средняя температура превысит многолетнюю метеостатистику на 2-3 градуса. Также возможен небольшой дефицит осадков – до 10-30%.
