На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
В Липецкой области проходит плановая проверка системы оповещения
Общество
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
1 ноября липчане смогут выдохнуть: сезон электросамокатов закончится
Общество
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Молодая липчанка в Кабардинке ударила местную жительницу бутылкой по лицу
Происшествия
В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета
Происшествия
В лесах Липецкой области завершился особый противопожарный режим
Общество
Общество
178
41 минуту назад
10

1 ноября липчане смогут выдохнуть: сезон электросамокатов закончится

В ДТП с участием СИМ за сезон пострадали 28 человек.

С 1 ноября кикшеринговые электросамокаты пропадут с улиц Липецка. С похолоданием закончится сезон, сообщили в городском департаменте транспорта.

«Из-за осадков и низких температур воздуха осень — не лучшее время года для езды на СИМ. Дорога становится скользкой, да и большинство электросамокатов не предназначены для эксплуатации при температуре воздуха ниже нуля», — добавили в ведомстве.

Напомним, сезон самокатов в Липецке начался 1 апреля. В этом году в Липецке запретили ездить на кашеринговых самокатах в парках и по некоторым улицам. В городе даже установили новые знаки.

По данным региональной Госавтоинспекции за сезон произошло 27 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (помимо самокатов к ним относятся электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса). В этих авариях пострадали 28 человек.
Комментарии (10)

Зоя
6 минут назад
если так много проблем с самокатами - кто дает разрешение на их использование?
Ответить
Мимоходом
9 минут назад
Так "на кашеринговых самокатах" или "кикшеринговые электросамокаты". Кто же учил вас???
Ответить
Гость
18 минут назад
Ходите пешком, очень полезно для здоровья!!
Ответить
Татьяна
24 минуты назад
Самокаты — это очень удобно. Я рассматриваю их как ночной летний транспорт, альтернативу дорогущему такси на расстояниие до 3–4км. Очень выгодно брать именно самокат в ночное время, когда нет автобусов. Для меня это летний ночной удобный транспорт.
Ответить
Елена
6 минут назад
А Вы по ночам спать не пробовали?
Ответить
Автохам
24 минуты назад
Наконец- то!!!!
Ответить
Велосипедист
26 минут назад
Ещё месяц потерпеть. Уррааа!
Ответить
Надеемся
27 минут назад
В 26 ом году разрешат до дома доезжать
Ответить
Рано радуетесь!
31 минуту назад
Сейчас к зиме ещé какую-нибудь дичь придумают. Например, электролыжи...
Ответить
Пенсионерка
33 минуты назад
Какое счастье. Хоть по тротуарам без опаски можно будет ходить. Ещё бы и мопеды с тротуаров убрали.
Ответить
