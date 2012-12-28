55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
178
41 минуту назад
10
1 ноября липчане смогут выдохнуть: сезон электросамокатов закончится
В ДТП с участием СИМ за сезон пострадали 28 человек.
«Из-за осадков и низких температур воздуха осень — не лучшее время года для езды на СИМ. Дорога становится скользкой, да и большинство электросамокатов не предназначены для эксплуатации при температуре воздуха ниже нуля», — добавили в ведомстве.
Напомним, сезон самокатов в Липецке начался 1 апреля. В этом году в Липецке запретили ездить на кашеринговых самокатах в парках и по некоторым улицам. В городе даже установили новые знаки.
По данным региональной Госавтоинспекции за сезон произошло 27 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (помимо самокатов к ним относятся электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса). В этих авариях пострадали 28 человек.
0
0
0
0
2
Комментарии (10)