Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Глава МЧС оценил современные системы оповещения в Липецкой области
Общество
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета
Происшествия
Директор «Металлурга» решил сыграть в воротах и… забил гол соперникам
Спорт
Девушка из Конь-Колодезя настреляла на норматив мастера спорта международного класса
Спорт
Игрок липецкой команды по мини-футболу вывел сборную Кыргызстана в финал Кубка Азии-2026
Спорт
За Липецкую область теперь выступает победительница первенства мира
Спорт
Происшествия
1943
53 минуты назад
4

На Студеновской столкнулись четыре машины

Два человека пострадали, ребенка спасло детсткое удерживающее устройство.

Сегодня утром на улице Студеновской столкнулись четыре легковых автомобиля: «Субару», «Рено Логан», «Шкода Рапид» и «ВАЗ-217».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водители «Субару» и «Рено Логана».

Пятилетняя пассажирка «Шкоды» находилась в детском удерживающем устройстве, была осмотрена медиками на месте. Девочка не пострадала.

68dcc1b1dcaab_photo_2025-10-01_07-43-43.jpg

На месте ДТП работали несколько бригад медиков, два реанимобиля. Сотрудники Управления по делам ГО и ЧС деблокировали пострадавших из покореженных машин.

По предварительным данным причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения одного из автомобилей.
ДТП
0
9
1
1
0

Сначала новые
Григорий
18 минут назад
Сняли на мосту камеры, и сделали из моста разгонные полосы.
Ответить
1
22 минуты назад
долетался летчик на субарике, жалко людей посторонних собрал
Ответить
перец
37 минут назад
в ладе руль заклинило говорят?
Ответить
Началось
41 минуту назад
в колхозе утро
Ответить
