53 минуты назад
На Студеновской столкнулись четыре машины
Два человека пострадали, ребенка спасло детсткое удерживающее устройство.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водители «Субару» и «Рено Логана».
Пятилетняя пассажирка «Шкоды» находилась в детском удерживающем устройстве, была осмотрена медиками на месте. Девочка не пострадала.
На месте ДТП работали несколько бригад медиков, два реанимобиля. Сотрудники Управления по делам ГО и ЧС деблокировали пострадавших из покореженных машин.
По предварительным данным причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения одного из автомобилей.
