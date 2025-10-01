На Студеновской столкнулись четыре машины

Два человека пострадали, ребенка спасло детсткое удерживающее устройство.

Сегодня утром на улице Студеновской столкнулись четыре легковых автомобиля: «Субару», «Рено Логан», «Шкода Рапид» и «ВАЗ-217».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставлены водители «Субару» и «Рено Логана».Пятилетняя пассажирка «Шкоды» находилась в детском удерживающем устройстве, была осмотрена медиками на месте. Девочка не пострадала.На месте ДТП работали несколько бригад медиков, два реанимобиля. Сотрудники Управления по делам ГО и ЧС деблокировали пострадавших из покореженных машин.По предварительным данным причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения одного из автомобилей.