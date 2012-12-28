55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Происшествия
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.
— На место выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
