Тело 55-летнего мужчины нашли на улице

30 сентября в селе Черкассы Елецкого района у дома №5 по улице Механизаторов нашли тело 55-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти.— На место выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.