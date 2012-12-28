Все новости
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице

Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются.

30 сентября в селе Черкассы Елецкого района у дома №5 по улице Механизаторов нашли тело 55-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

— На место выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Комментарии (3)

Сначала новые
Мудрый
7 минут назад
А ходят упорные слухи о повышении пенсионного возраста...От пальмы люди стали жить дольше....
Ответить
Мишаня
12 минут назад
Пить надо меньше!
Ответить
111
16 минут назад
Жаль до 120 лет не дожил
Ответить
