Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова

Сегодня, 29 сентября, мэр Роман Ченцов заявил о включении отопления, правда, только в соцобъектах и только по заявкам их руководителей, стало известно о том, что на популярном маршруте № 330 заменят перевозчика, и липчане остались под впечатлением после выступления Никиты Михалкова в липецком театре.
Начать свой персональный отопительный сезон могут липчане, живущие в частных домах или домах с газовым котлом.
В остальные дома отопление придёт, когда среднесуточная температура на улице пять дней подряд будет ниже +8 °C.
Вряд ли это случится скоро. Синоптики предупредили о заморозках в ночь на 1 октября, но потом потеплеет аж до +17 градусов.
Да и энергетики еще не все починили. Жильцы дома на улице Первомайской, 57 жалуются на раскопки во дворе, а на улице Титова хлещет кипяток.
Новость про включение отопления набрала порядка сотни комментариев — тема горячая.
«А мэр пояснит почему весь район ЛТЗ перерыт? Почему горячая вода из крана течёт ржавая и как в такой воде ребёнка купать?» — спросила Липа.
«Уже температура ниже 8 градусов даже днем, а не только среднесуточная, в Воронеже и Тамбове сегодня начинается отопительный сезон, но почему-то у нас мэр не смотрит на градусник. На ближайшие дни прогноз ночью около 0 днем +10. Из-за раскопок, видимо, нет возможности включить отопление, но кто же в этом признается», — предположил Роман.
«Этот норматив времен СССР. О людях забота будет. Сырость в квартирах, мебель, обои и все остальное в зоне риска. Не у всех есть в нынешние времена достаточно финансов оплачивать электроэнергию. В других городах включают заранее — дом прогревается, меньше больных ОРВИ, и тепло не жарят на всю как в прошлом году. А на минимум. А то везде себя хозяевами позиционируете, а поступаете как расточители», — написал Гость.
«Не надо в квартирах включить. Одевайтесь теплее. Успеем бешеные деньги платить за отопление», — попросил Г.
Стоит добавить, что в соседних регионах затягивать с отопительным сезоном, надеясь на потепление почти через неделю, не стали. В Орле уже во всю подключают многоэтажные дома. В Туле отопительный сезон для всех начался сегодня, 29 сентября. В Воронеже в дома тепло начнут подавать 1 октября. Эту же дату выбрали в Тамбове. И только в Курске в первые выходные октября будут подключать в теплу соцобъекты, про многоэтажки пока молчат.
Популярный у липчан 330-й маршрут с 1 октября будет обслуживать не частный перевозчик ИП Орлова Г. В., а муниципальный АО «ЛПТ». Длина маршрута №343 сократится на треть: с 1 октября автобусы будут курсировать от Дачного до 9-го микрорайона и обратно.
«Жители микрорайона «Елецкий»могут пользоваться альтернативными маршрутами, дублирующими схему маршрута № 343 на отдельных участках», — уточнили в мэрии, добавив, что все рейсы до садов сохраняются в будни и выходные дни. Также сохраняются отдельные короткие рейсы от Дачного до площади Мира.
Кое-то уже заговорил о переделе рынка пассажирских перевозок в Липецке, GOROD48 дал высказаться всем заинтересованным лицам.
Комментаторы GOROD48 ничего хорошего, почему-то, в переменах не увидели
«Есть угодные перевозчики, а есть неугодные. К 11-му маршруту масса нареканий не один год, но ничего не меняется. А здесь перевозчик наработал маршрут безупречной работой, а цену лота снижают и „срезают“ настолько, что перевозчик сам отказался от лота популярного 330-го направления. Далеко ходить не надо: сегодня не было 11-го автобуса на 12:52 с улицы Пришвина, а что творится с 11-м по вечерам — это вообще кошмар! Приходится с Сокола добираться с пересадкой, дождаться 11-й автобус просто невозможно». — написал Павел Клевлин.
«А с 343 что сделали, это уму не постижимо. Единственный маршрут на Дачный из города. Автобусы ходили по времени, и все знали расписание. А сейчас что будет происходить? Автобусы сократят. А детей в сад, кому в школу возить и на работу ещё. Раньше всё было по времени, а сейчас неизвестно как и что будет. Даже расписания ещё нет, а осталось два дня». — возмутился Житель Дачного.
«Расписание уже выложили на сайте ЛГТК, но лучше Вам его не видеть — расстроитесь». — ответил Павел.
«343 маршрут продлите хотя бы до 19 микрорайона. Очень много студентов, и маршрут себя оправдает», — попросил комментатор.
«А теперь угадайте, кто просил повышения цены проезда, если маршрутки все дизельные, а муниципальные автобусы почти все на газу. У них все просто, есть прибыль — еду, нет вечером пассажиров и денег — не еду, посчитал, что новый крузак не заработаешь, не выйду на маршрут, пофиг на пассажиров», — считает Шерлок.
В минувшие выходные на «Липецких театральных встречах» состоялись «Большие гастроли» «Мастерской «12» Никиты Михалкова». Народный артист два дня выходил на сцену в главной роли спектакля «12».
Билеты на эту постановку были проданы задолго до начала. Несмотря на довольно высокую для Липецка цену.
В перерывах между спектаклями Народный артист России Никита Михалков ответил на вопросы журналистов.
«После Мастерской Михалкова мы поняли: нужно менять философию декораций и художественно-постановочную часть», — заявил директор липецкого театра Юрий Итин.
Сегодня ночью в Липецке, по прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до 0 градусов, а днем температура составит от +9 до +11 градусов.
И обратите внимание, из-за ремонтных работ на коммунальных сетях автобусы маршрутов № 347 и № 315 временно не будут заезжать на старую сокольскую автостанцию.
