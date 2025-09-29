Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова

Сегодня, 29 сентября, мэр Роман Ченцов заявил о включении отопления, правда, только в соцобъектах и только по заявкам их руководителей, стало известно о том, что на популярном маршруте № 330 заменят перевозчика, и липчане остались под впечатлением после выступления Никиты Михалкова в липецком театре.