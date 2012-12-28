Все новости
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
На улице Титова хлещет кипяток
Общество
64-летняя жительница Задонска перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Липецкая область попала в топ-20 регионов по доступности ипотеки
Общество
Обматерившего инспектора ДПС пьяного водителя оштрафовали на 20 000 рублей
Происшествия
Поджигателю из сквера Ани Гайтеровой дали 5 суток административного ареста
Происшествия
Общество
1911
сегодня, 15:01
24

«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?

Популярный у липчан 330-й маршрут с 1 октября будет обслуживать не частный перевозчик, а муниципальный.

В телеграмм-канале липецкой мэрии опубликовали сообщение об изменениях в работе городского транспорта.

«В связи с отсутствием заявок от малого бизнеса на обслуживание маршрутов № 7, 330, 332 и 343 департамент транспорта заключил временные контракты с единственными поставщиками, чтобы не допустить перебоев в транспортном обслуживании. С 1 по 31 октября 332-й маршрут будет обслуживать ИП Орлова Г. В., маршруты №7, 330, 343 — АО «ЛПТ». А еще длина 343-го маршрута сокращается на треть: с 1 октября автобусы будут курсировать от Дачного до 9-го микрорайона и обратно. «Жители микрорайона «Елецкий» могут пользоваться альтернативными маршрутами, дублирующими схему маршрута №343 на отдельных участках». В мэрии сообщают, что все рейсы до СНТ сохраняются в будни и выходные дни. Также сохраняются отдельные короткие рейсы от Дачного до площади Мира.

Итак, очень популярный 330-й маршрут, связывающий спальный Юго-Запад с индустриальным Левобережьем, на который не было больших нареканий, перешел от частного перевозчика Галины Орловой к муниципальному перевозчику. Как так случилось?

Галина Орлова отказалась от комментариев. Лишь сказала, что отказалась от участия в коммерческом конкурсе на торги по маршрутам №7 и 330 из-за стартовой цены контрактов в 2 175 267 рублей, предложенной департаментом транспорта мэрии. «Все же видят, как растут цены на топливо».

— Что будет утром 1 октября?

— В среду наши водители никуда не поедут.

— А что будет с вашими водителями?

— Надеюсь, ребята найдут работу. У них по нашим временам весьма востребованная профессия, — ответила Галина Орлова.

Корреспондент GOROD48 сел в первый же подъехавший к остановке 330-й автобус. Его водитель, 30-летний мужчина, легко пошел на контакт. Он подтвердил сказанное Галиной Орловой, что со среды 330-й маршрут начнет обслуживать муниципальный перевозчик. В МУП «Липецкпассажиртранс» наш собеседник, по его словам, отработал три года, но ушел к частному перевозчику из-за более высокой зарплаты и более приемлемых для него лично условий труда.

— У Орловой выход автобусов на 330-й маршрут сейчас составляет 15 машин в будни. Всего под этот маршрут задействованы где-то 25 автобусов. Да, мы едем в старом «Мерседесе», но в него в часы пик я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»? Меньше на треть, а то и больше! У нас на этом маршруте работает больше 30 водителей, а сколько водителей предоставит «Липецкпассажиртранс»? Насколько мне известна ситуация у муниципального перевозчика, от него больше водителей увольняются, чем приходят туда на работу. Тогда что, бывший МУП снизит выход машин на этот маршрут? И что получится в оконцовке? Увеличение интервалов, давки в салоне, недовольство пассажиров? — описал темными красками ближайшее будущее 330-го маршрута собеседник GOROD48.

Смену арендатора популярного, а оттого и прибыльного, 330-го маршрута в некоторых липецких телеграм-каналах назвали отжимом у частного бизнеса в пользу мэрии. И вспомнили похожую историю, о которой осенью 2018 года писал GOROD48 в публикации «330-й маршрут проиграл 26-му». Тогда, 13 октября, в Липецке едва не случилась «транспортная бойня»: на маршрут «28 микрорайон — НЛМК» вышли и 330-е «маршрутки» Галины Орловой, и автобусы МУП «Липецкпассажиртранс» с номером 26 на табло. Однако гонок за пассажирами не случилось: у коммерческих «маршруток» дистанционно отключили терминалы оплаты проезда. Поэтому через два часа после этого Орлова приняла решение загнать автобусы на базу предприятия, назвав действия мэрии «административным ресурсом в действии», поскольку заключенный ею с дептрансом мэрии договор на аренду 330-го маршрута был действительным до 31 декабря 2020 года.

Мэрия тогда обосновала свои действия расторжением договора с частным перевозчиком, обслуживающим маршрут №330, «из-за неоднократных нарушений им утвержденного расписания, осуществления несанкционированных перевозок, самовольного изменение маршрута и нарушения режима труда и отдыха водителей, снижающих безопасность перевозки пассажиров, а также по причине изношенного на 90% автобусного парка». Но случилось чудо: 330-й маршрут вернули Орловой из-за того, что муниципальный перевозчик не смог его должным образом обслуживать, ведь ему нужно было закрывать десятки других.

Не произойдет ли и в этот раз повторения той истории? АО «Липецкпассажиртранс» испытывает большой дефицит водителей. А согласно техзаданию, на 330-й маршрут муниципальный перевозчик со среды должен выпускать 15 машин в будни, на 343-й — 12, на 7-й — два. Итого муниципальному перевозчику нужно будет единовременно найти 29 водителей, чтобы работать по расписанию, а то больше с учетом двухсменной работы. Найдет?

Этот и другие свои вопросы мы адресовали в городской департамент транспорта.

Руководитель ведомства Александр Лукинов ответил на них весьма оперативно.

— В сентябре были опубликованы извещения о проведении электронных аукционов на право обслуживания всей маршрутной сети города Липецка. Условия участия в закупках были полностью идентичны предшествующим торгам. Маршруты №№ 330, 7, 332, 343 торговались отдельно. Как и раньше, маршрут № 330 был в одном лоте с маршрутом № 7, а маршруты № 332 и № 343 выставлялись по отдельности. Более того, в этих закупках могли принимать участие только субъекты малого предпринимательства. Крупные перевозчики, такие как АО «Липецкий пассажирский транспорт» и АО «Липецкие автобусные линии», не могли участвовать в торгах, — сообщил чиновник.

Однако на участие в аукционах на право обслуживания маршрутов №№ 7, 330, 332, 343 не поступило ни одной заявки и они были признаны несостоявшимся.

— Отмечу, что заявки отсутствовали вообще, а не были отклонены. Под угрозу встало обслуживание этих четырех маршрутов, поскольку действующие контракты на перевозки истекали 30 сентября. Ситуация с приостановкой обслуживания таких критически важных и социально-значимых маршрутов абсолютно недопустима. Поэтому на время проведения повторных закупочных процедур департамент транспорт заключил контракты с единственными поставщиками в строгом соответствии с положениями 44-ФЗ. Выпуск автобусов на маршруты №№ 330, 7, 332 полностью сохранен в будни и в выходные дни, никаких сокращений нет. На маршруте № 343 с 1 октября выпуск составит 6 единиц в связи с изменением его схемы и уменьшением общей протяженности маршрута, о чем сообщил телеграм-канал администрации Липецка.

Александр Лукинов отмел все инсинуации насчет намеренной цели перераспределения рынка между перевозчиками. Главная задача департамента – обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания населения с использованием имеющихся ресурсов. «Заключая контракт на обслуживание маршрута, перевозчик принимает на себя обязательства по оказанию предусмотренного контрактом объема услуг. Набор водителей и подготовка техники к работе на линии — это уже задача перевозчиков. Кто и как справляется с этим — могут рассказать сами перевозчики, если посчитают нужным».

Итак, дептранс сделал все по закону. Но вопрос о том, сможет ли «Липецкпассажиртранс» обеспечить необходимое по договору количество рейсов на трех городских маршрутах, остался без ответа.
транспорт
2
4
8
4
6

Комментарии (24)

Сначала новые
Fazer
15 минут назад
Автобус 33 пропускает вечерние рейсы именно 33 с литерой А ездят а 33 пренебрегают рейсами
Ответить
Шерлок
20 минут назад
А теперь угадайте, кто просил повышения цены проезда, если маршрутки все дизельные, а муниципальные автобусы почти все на газу. У них все просто, есть прибыль - еду, нет вечером пассажиров и денег - не еду, посчитал, что новый крузак не заработаешь, не выйду на маршрут, пофиг на пассажиров.
Ответить
Эксперт
24 минуты назад
Новый Волгобас - отдыхает. Брали бы производители пример с Икарусов тех которые были с гормошкой угадайте сколько тот автобус вмещал пассажиров? Вы будете в шоке 250 пассажиров пускай битом но автобус был как резиновый. А эти малогабаритки просто ужас.
Ответить
Эксперту
16 минут назад
Что-то многовато даже для гармошки, вот старый трамвай который двойка ходил, тот наверное так вмещал
Ответить
злой
28 минут назад
А как мы будем ездить с октябрьского рынка? раньше можно было на автобус 343.А теперь с пересадкой что-ли. это не очень хорошо ценник проезда сразу увеличится. БЕДА ПОЛНАЯ.
Ответить
343
42 минуты назад
Маршрут продлите хотя бы до 19 микрорайона.Очень много студентов,и маршрут себя оправдает.
Ответить
злой
27 минут назад
оставили маршрут бы он удобный во всех смыслах
Ответить
Пассажир
43 минуты назад
"Да, мы едем в старом «Мерседесе», но в него в часы пик я могу посадить до ста пассажиров." Действительно. И едут они как селедки в бочке, летом без кондиционирования, да еще со включённой печкой иногда... Нет уж, спасибо...
Ответить
343
44 минуты назад
Маршрут продлите хотя бы до 19 микрорайона.Очень много студентов,и маршрут себя оправдает.
Ответить
Эксперт
46 минут назад
Новый Волгобас - отдыхает. Брали бы производители пример с Икарусов тех которые были с гормошкой угадайте сколько тот автобус вмещал пассажиров? Вы будете в шоке 250 пассажиров пускай битом но автобус был как резиновый. А эти малогабаритки просто ужас.
Ответить
Липчанка
47 минут назад
Мэрия и дептранс постоянно заботятся об обеспечении бесперебойного транспортного обслуживания населения. Только почему-то обстановка с ОТ в Липецке постоянно ухудшается. 332 (как и 11, 321, 379) и так было не дожидаться, что теперь будет? Да еще собираются изменить схему движения маршрутов, минуя улицу Опытную. Вместо того, чтобы сделать отдельный маршрут на Взлетный. Будут ли когда-нибудь власти заботиться о нас??? Хоть в чем-то?!
Ответить
Житель Дачного
50 минут назад
А с 343 что сделали, это уму не постижимо. Единственный маршрут на Дачный с города. Автобусы ходили по времени и все знали расписание. А сейчас что будет происходить. Автобусы сократят. А детей в сад, кому в школу возить и на работу ещё. Раньше всё было по времени, а сейчас неизвестно как и что будет. Даже расписания ещё нет, а осталось 2 дня
Ответить
Павел
38 минут назад
Расписание уже выложили на сайте ЛГТК, но лучше Вам его не видеть - расстроитесь
Ответить
