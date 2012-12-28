«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Популярный у липчан 330-й маршрут с 1 октября будет обслуживать не частный перевозчик, а муниципальный.
«В связи с отсутствием заявок от малого бизнеса на обслуживание маршрутов № 7, 330, 332 и 343 департамент транспорта заключил временные контракты с единственными поставщиками, чтобы не допустить перебоев в транспортном обслуживании. С 1 по 31 октября 332-й маршрут будет обслуживать ИП Орлова Г. В., маршруты №7, 330, 343 — АО «ЛПТ». А еще длина 343-го маршрута сокращается на треть: с 1 октября автобусы будут курсировать от Дачного до 9-го микрорайона и обратно. «Жители микрорайона «Елецкий» могут пользоваться альтернативными маршрутами, дублирующими схему маршрута №343 на отдельных участках». В мэрии сообщают, что все рейсы до СНТ сохраняются в будни и выходные дни. Также сохраняются отдельные короткие рейсы от Дачного до площади Мира.
Итак, очень популярный 330-й маршрут, связывающий спальный Юго-Запад с индустриальным Левобережьем, на который не было больших нареканий, перешел от частного перевозчика Галины Орловой к муниципальному перевозчику. Как так случилось?
Галина Орлова отказалась от комментариев. Лишь сказала, что отказалась от участия в коммерческом конкурсе на торги по маршрутам №7 и 330 из-за стартовой цены контрактов в 2 175 267 рублей, предложенной департаментом транспорта мэрии. «Все же видят, как растут цены на топливо».
— Что будет утром 1 октября?
— В среду наши водители никуда не поедут.
— А что будет с вашими водителями?
— Надеюсь, ребята найдут работу. У них по нашим временам весьма востребованная профессия, — ответила Галина Орлова.
Корреспондент GOROD48 сел в первый же подъехавший к остановке 330-й автобус. Его водитель, 30-летний мужчина, легко пошел на контакт. Он подтвердил сказанное Галиной Орловой, что со среды 330-й маршрут начнет обслуживать муниципальный перевозчик. В МУП «Липецкпассажиртранс» наш собеседник, по его словам, отработал три года, но ушел к частному перевозчику из-за более высокой зарплаты и более приемлемых для него лично условий труда.
— У Орловой выход автобусов на 330-й маршрут сейчас составляет 15 машин в будни. Всего под этот маршрут задействованы где-то 25 автобусов. Да, мы едем в старом «Мерседесе», но в него в часы пик я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»? Меньше на треть, а то и больше! У нас на этом маршруте работает больше 30 водителей, а сколько водителей предоставит «Липецкпассажиртранс»? Насколько мне известна ситуация у муниципального перевозчика, от него больше водителей увольняются, чем приходят туда на работу. Тогда что, бывший МУП снизит выход машин на этот маршрут? И что получится в оконцовке? Увеличение интервалов, давки в салоне, недовольство пассажиров? — описал темными красками ближайшее будущее 330-го маршрута собеседник GOROD48.
Смену арендатора популярного, а оттого и прибыльного, 330-го маршрута в некоторых липецких телеграм-каналах назвали отжимом у частного бизнеса в пользу мэрии. И вспомнили похожую историю, о которой осенью 2018 года писал GOROD48 в публикации «330-й маршрут проиграл 26-му». Тогда, 13 октября, в Липецке едва не случилась «транспортная бойня»: на маршрут «28 микрорайон — НЛМК» вышли и 330-е «маршрутки» Галины Орловой, и автобусы МУП «Липецкпассажиртранс» с номером 26 на табло. Однако гонок за пассажирами не случилось: у коммерческих «маршруток» дистанционно отключили терминалы оплаты проезда. Поэтому через два часа после этого Орлова приняла решение загнать автобусы на базу предприятия, назвав действия мэрии «административным ресурсом в действии», поскольку заключенный ею с дептрансом мэрии договор на аренду 330-го маршрута был действительным до 31 декабря 2020 года.
Мэрия тогда обосновала свои действия расторжением договора с частным перевозчиком, обслуживающим маршрут №330, «из-за неоднократных нарушений им утвержденного расписания, осуществления несанкционированных перевозок, самовольного изменение маршрута и нарушения режима труда и отдыха водителей, снижающих безопасность перевозки пассажиров, а также по причине изношенного на 90% автобусного парка». Но случилось чудо: 330-й маршрут вернули Орловой из-за того, что муниципальный перевозчик не смог его должным образом обслуживать, ведь ему нужно было закрывать десятки других.
Не произойдет ли и в этот раз повторения той истории? АО «Липецкпассажиртранс» испытывает большой дефицит водителей. А согласно техзаданию, на 330-й маршрут муниципальный перевозчик со среды должен выпускать 15 машин в будни, на 343-й — 12, на 7-й — два. Итого муниципальному перевозчику нужно будет единовременно найти 29 водителей, чтобы работать по расписанию, а то больше с учетом двухсменной работы. Найдет?
Этот и другие свои вопросы мы адресовали в городской департамент транспорта.
Руководитель ведомства Александр Лукинов ответил на них весьма оперативно.
— В сентябре были опубликованы извещения о проведении электронных аукционов на право обслуживания всей маршрутной сети города Липецка. Условия участия в закупках были полностью идентичны предшествующим торгам. Маршруты №№ 330, 7, 332, 343 торговались отдельно. Как и раньше, маршрут № 330 был в одном лоте с маршрутом № 7, а маршруты № 332 и № 343 выставлялись по отдельности. Более того, в этих закупках могли принимать участие только субъекты малого предпринимательства. Крупные перевозчики, такие как АО «Липецкий пассажирский транспорт» и АО «Липецкие автобусные линии», не могли участвовать в торгах, — сообщил чиновник.
Однако на участие в аукционах на право обслуживания маршрутов №№ 7, 330, 332, 343 не поступило ни одной заявки и они были признаны несостоявшимся.
— Отмечу, что заявки отсутствовали вообще, а не были отклонены. Под угрозу встало обслуживание этих четырех маршрутов, поскольку действующие контракты на перевозки истекали 30 сентября. Ситуация с приостановкой обслуживания таких критически важных и социально-значимых маршрутов абсолютно недопустима. Поэтому на время проведения повторных закупочных процедур департамент транспорт заключил контракты с единственными поставщиками в строгом соответствии с положениями 44-ФЗ. Выпуск автобусов на маршруты №№ 330, 7, 332 полностью сохранен в будни и в выходные дни, никаких сокращений нет. На маршруте № 343 с 1 октября выпуск составит 6 единиц в связи с изменением его схемы и уменьшением общей протяженности маршрута, о чем сообщил телеграм-канал администрации Липецка.
Александр Лукинов отмел все инсинуации насчет намеренной цели перераспределения рынка между перевозчиками. Главная задача департамента – обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания населения с использованием имеющихся ресурсов. «Заключая контракт на обслуживание маршрута, перевозчик принимает на себя обязательства по оказанию предусмотренного контрактом объема услуг. Набор водителей и подготовка техники к работе на линии — это уже задача перевозчиков. Кто и как справляется с этим — могут рассказать сами перевозчики, если посчитают нужным».
Итак, дептранс сделал все по закону. Но вопрос о том, сможет ли «Липецкпассажиртранс» обеспечить необходимое по договору количество рейсов на трех городских маршрутах, остался без ответа.
