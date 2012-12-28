На улице Титова хлещет кипяток

Зато в квартирах из холодных кранов льется кипяток.

На улице Германа Титова, 2/2 с вечера 25 сентября хлещет кипяток.«И никому до этого дела нет. Дом лишен холодной воды (не считая, что горячей воды после отключения планового мы так и не ощутили). Из холодных кранов льется горячая вода. При таком положении пресловутая Квадра должна работать 24/7. Работы не видно от слова совсем. Видимо и дом отапливаться не будет. В соседних домах уже прошла опрессовка. Куда смотрят власти нашего города?!» — вопрошают жильцы дома.В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» GOROD48 подтвердили, что произошло повреждение на тепловых сетях.«Наши специалисты уже работают на месте с утра 29 сентября. Завершить устранение дефекта и восстановить нормальное водоснабжение планируется сегодня». — сообщили в энергокомпании.