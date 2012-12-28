Все новости
2

На улице Титова хлещет кипяток

Зато в квартирах из холодных кранов льется кипяток.

На улице Германа Титова, 2/2 с вечера 25 сентября хлещет кипяток.

«И никому до этого дела нет. Дом лишен холодной воды (не считая, что горячей воды после отключения планового мы так и не ощутили). Из холодных кранов льется горячая вода. При таком положении пресловутая Квадра должна работать 24/7. Работы не видно от слова совсем. Видимо и дом отапливаться не будет. В соседних домах уже прошла опрессовка. Куда смотрят власти нашего города?!» — вопрошают жильцы дома.

В пресс-службе Липецкого филиала «РИР-Энерго» GOROD48 подтвердили, что произошло повреждение на тепловых сетях.

«Наши специалисты уже работают на месте с утра 29 сентября. Завершить устранение дефекта и восстановить нормальное водоснабжение планируется сегодня». — сообщили в энергокомпании.
Виктория
6 минут назад
Щас зима скоро придет вот тогда будет всем кипяток весь город Липецк рушится на глазах весь перерыт вот тогда будет настоящее камунальная авария ?
Ответить
Наталья
29 минут назад
О чём вы говорите Меркулова 35 такая же ситуация в течение 9 лет. Фундамент у дома даёт трещину
Ответить
