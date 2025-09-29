«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Юрий Итин: «После Мастерской Михалкова мы поняли: нужно менять философию декораций и художественно-постановочную часть»
сегодня, 16:28
Директор театра Толстого — о миссии театра и липецкого фестиваля, а также первых итогах и договорённостях театральных встреч.
— У каждого театра есть определённая миссия. Наш театр с формальной точки зрения является главным в регионе, тем более он носит имя Льва Николаевича Толстого. Наверное, у этого театра миссия чуть шире, чем просто театр. Это место притяжения, это место силы, это центр культурной жизни региона. Перед «Липецкими театральным встречами» мы записали полушутливый ролик, в котором наш ушедший великий Михаил Леонидович Янко сказал замечательную фразу: «Липчане имеют право на лучшее». От слов надо переходить к делу. Если они имеют право на лучшее — значит, они имеют право встречаться с самыми выдающимися представителями культуры и гражданами Российской Федерации. Я считаю, Никита Сергеевич Михалков принадлежит к тем немногим, которых можно назвать золотым фондом наших современников. На «Липецкие театральные встречи» мы приглашаем ведущих режиссёров, к нам приезжает ведущие театры. Мы видим в этом смысл и параллельное направление художественной жизни театра Толстого. Первое и главное, конечно, это насыщенность репертуара — а это те спектакли, на которые, как правильно сказал мастер, билеты покупаются. Следующий наш спектакль в рамках фестиваля — это «Зойкина квартира». Билеты на наш спектакль продаются не хуже, чем на спектакль «12». И это очень дорого стоит! Зритель голосует рублём и своими мыслями, своей душой! Не хочу опускаться до плохой лексики, но нельзя впарить что-то дешёвое и обмануть большое количество людей. Все наши последние премьеры — разные, противоположные по жанру и направлениям вызывают живой интерес — нам это доставляет огромное удовлетворение. Конечно, мы, в первую очередь, делаем фестиваль для зрителя. Но во вторую очередь мы делаем фестиваль для себя — потому что мы учимся. Приезд такого мастера как Михалков — это учёба для наших артистов, это колоссальный курс повышения квалификации для всех наших технических служб. Когда мы два года назад привезли спектакль по «Тёмным аллеям» Бунина этой же «Мастерской «12» Никиты Михалкова» — после этого мы поняли, что нам нужно концептуально менять всю философию декораций и художественно-постановочную часть. И все последние два года мы двигались в этом направлении. Мы же сегодня не пользуемся пейджером — жизнь идёт вперёд. Когда мы открывали сезон, мы уже презентовали наш первый этап совершенствования светового и музыкального оборудования в том направлении, которое вы увидели на спектакле «12». Я сейчас говорю про техническую часть. И, конечно, мастерство артистов: труппа пришла и посмотрела спектакль — а это событие на всю жизнь в плане мастерства и профессии. Ты же должен учиться, видеть, как выстраиваются мизансцены, как играют артисты, как переживают на сцене — мы учимся мастерству у лучших!
— А что и кто после Михалкова?
— Самое опасное — это ранжировать. Ну как можно сравнивать, например, потрясающий, замечательный Севастопольский театр имени Луначарского и Московскую школу драматического искусства? Как можно сравнивать удивительный, оригинальный театр из Владикавказа и театр из Твери, из Владимира и так далее? На «Липецких театральный встречах» мы пытаемся максимально возможно представить всю театральную палитру. В фестивальном репертуаре — театры от Севастополя до Санкт-Петербурга. Это театры разных жанров, разных направлений. Там и театр кукол, и музыкальный, и ТЮЗ — хоть я и не люблю это слово. Будем говорить — театр для подростков, для людей чуть ниже ростом, но не менее разумных и мудрых. Для детей нужно играть также как для взрослых, только ещё лучше! В программе фестиваля — 14 спектаклей, 14 театров в течение 14 дней. И этот фестиваль мы делаем каждый год, в отличие от многих других регионов, где фестивали через два года. И что я ещё хочу сказать: цены на билеты на два спектакля «12» в Липецке были самыми низкими по России. Можете промониторить и проверить: в соседнем Воронеже цена билета доходила до 25 тысяч рублей, у нас самый дорогой билет стоил от 7 до 8 тысяч рублей. А так были и билеты по тысяче рублей — по такой цене это спектакль нигде не продаётся! Вы же даёте себе отчёт, во сколько это всё обходится? Что такое четыре фуры декораций? Что такое гонорары этих артистов? Мы понимаем, какая себестоимость у этого спектакля. Липчане смели билеты на два спектакля за 3-4 дня и имели возможность купить билет за тысячу рублей. Это равнодоступно всем и нам это очень приятно! И рядом с людьми, которые приезжают в театр на дорогих машинах, мы видим врачей, инженеров, видим народ — настоящих людей-тружеников, которые работают день и ночь и получают зарплату от 40 до 60 тысяч, живут реальной жизнью, стоят ногами на земле и при этом имеют возможность пройтись по красной дорожке, надеть лучшее платье и увидеть великого мастера. Вот в этом миссия нашего театра!
— «Липецкие театральные встречи» каждый год задают всё более высокую планку.
— Вы понимаете, что приезд Большего театра — это знаковое явление, это чуть больше, чуть выше, чем театр, чем просто показ спектакля. Приезд Российского академического театра армии, где сцена в пять раз больше, чем сцена театра Толстого, куда мы в прошлом году привозили их «Капитанскую дочку» — это тоже чуть больше. Мы хотим показывать липчанам тех, кто ещё никогда не был в Липецке. Нас уже связывают тесные человеческие дружеские отношения с Севастопольским театром имени Луначарского — летом мы были на гастролях в Крыму. В Севастополе играли три спектакля, в Симферополе — три, в Ялте. Теперь мы пригласили севастопольцев к нам. И они покажут не просто спектакль — он выпущен к юбилею одного из наших главных городов — Севастополя. «Севастопольский вальс» с той самой известной мелодией — это и есть наш культурный код. То, что нас объединяет. Этот потрясающий спектакль выпустил художественный руководитель театра Григорий Лифанов, с которым мы очень надеемся сотрудничать. Я надеюсь, что мы придём к согласию, и он примет предложение поставить спектакль на нашей сцене. Вот ради этого мы делаем фестиваль. Заканчиваем мы фестиваль спектаклем «Василий Тёркин», на мой взгляд, одного из самых интересных современных режиссёров Глеба Черепанова. С января следующего года он приступает к работе в липецком театре над «Вестсайдской историей». Это очень оригинальный режиссёр, который поставил не один спектакль – и в МХТ, и в театре армии. Это один из самых интересных молодых режиссёров! И вот молодой человек обращается к теме войны, к одному из самых выдающихся и честных произведений о войне — поэме Твардовского. Этот спектакль получил несколько премий, в том числе премию правительства Москвы, показывался на многих фестивалях, и для нас очень важно, что именно им мы закрываем фестиваль в Год защитника Отечества, подходя к этому не формально — потому что, в первую очередь, это высокохудожественная идея. Это было главным критерием. Фестиваль — это ещё и огромная работа всех служб, которую начинают работу в восемь утра и заканчивают в два часа ночи. И так каждый день. Это конвейер. Мы решаем проблемы логистики. Помимо красоты, фестиваль — это ещё много чёрной работы. В фестивале принимают участие 600 человек!
— С «Мастерской «12» Никиты Михалкова уже договорились о гастролях в рамках проекта «Театральный атлас России»?
— Естественно — мы одни из первых получили это приглашение. Нас связывают некие человеческие отношения с руководством театра и с его директором. Поэтому как только появилась эта идея — нас позвали. Но это очень ответственное решение. Два года назад мы в Малом театре показывали «Таланты и поклонники», год назад — «Гамлет» в театре армии. Мы не должны планку снижать. 28 октября мы показываем «Ученик Колдуна» у Безрукова в Губернском театре — в огромном федеральном театре. Каждый приезд в Москву не может быть просто случайностью. Мы должны держать какой-то уровень. Сейчас определяемся, что мы повезём к Михалкову. Сроки — следующий год. Вот мы выпустим «Обломова» — если получится то, что задумали, мы, конечно, повезём его в Москву.
