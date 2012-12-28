В России Росреестр насчитал 8 «именных» городов: В Липецкой области таких топонимов более полусотни
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
1110
59 минут назад
10
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Отопление будет подключено в зданиях учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы на основании поданных руководителями заявок.
«Соответствующее постановление уже подписано. Напомню, что процесс запуска отопления занимает несколько дней. Система должна наполниться и набрать нужный режим, поэтому тепло в здания будет поступать постепенно.
В многоквартирные дома отопление придёт тогда, когда среднесуточная температура на улице пять дней подряд будет ниже +8 °C. Такой порядок установлен нормативами, он позволяет правильно и безопасно включать тепло», —сообщил глава города.
2
0
0
4
3
Комментарии (10)