Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня

Отопление будет подключено в зданиях учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы на основании поданных руководителями заявок.

Как сообщил мэр Липецка Роман Ченцов, с сегодняшнего дня начинается подача тепла в учреждения образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта по заявкам руководителей.«Соответствующее постановление уже подписано. Напомню, что процесс запуска отопления занимает несколько дней. Система должна наполниться и набрать нужный режим, поэтому тепло в здания будет поступать постепенно.В многоквартирные дома отопление придёт тогда, когда среднесуточная температура на улице пять дней подряд будет ниже +8 °C. Такой порядок установлен нормативами, он позволяет правильно и безопасно включать тепло», —сообщил глава города.