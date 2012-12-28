Все новости
Выпавшая с балкона липецкой высотки девушка – москвичка
Происшествия
На улице Минской из окна выбросили раковину
Происшествия
В центре Липецка отключение воды из-за аварии на сетях водоснабжения
Общество
На Центральном рынке продолжается лето!
Общество
В России Росреестр насчитал 8 «именных» городов: В Липецкой области таких топонимов более полусотни
Общество
«Липецкие театральные встречи» открыла премьера фильма «Никита» о Михалкове
Общество
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба
Спорт
На улице Минской из окна выбросили раковину
Происшествия
«Липецкие театральные встречи» открыла премьера фильма «Никита» о Михалкове
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба
Спорт
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Общество
1110
59 минут назад
10

Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня

Отопление будет подключено в зданиях учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы на основании поданных руководителями заявок.

Как сообщил мэр Липецка Роман Ченцов, с сегодняшнего дня начинается подача тепла в учреждения образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта по заявкам руководителей.

«Соответствующее постановление уже подписано. Напомню, что процесс запуска отопления занимает несколько дней. Система должна наполниться и набрать нужный режим, поэтому тепло в здания будет поступать постепенно.

В многоквартирные дома отопление придёт тогда, когда среднесуточная температура на улице пять дней подряд будет ниже +8 °C. Такой порядок установлен нормативами, он позволяет правильно и безопасно включать тепло», —сообщил глава города.
тепло
2
0
0
4
3

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1
8 минут назад
Нормальные руководители уже давно отдали приказы о начале отопительного сезона,В Калуге,например, как только стало известно о грядущем похолодании - 22 сентября, а у нас все ждут пока пять дней пройдут. А там потепление на два дня и опять пять дней отсчитывать будут. Главное аттракционы купили, установили, а люди пусть мерзнут и болеют. Замечательный мэр!
Ответить
Роман
21 минуту назад
Уже температура ниже 8 градусов даже днеь а не только среднесуточная, в Воронеже и Тамбове сегодня начинается отопительный сезон , но почему то у нас мэр не смотрит на градусник . На ближайшие дни прогноз ночью около 0 днем +10 . Их ха раскопок видимо нет возможности включить отопление , но кто же в этом признается.
Ответить
Пенсионер
28 минут назад
Главное не включайте отопление в квартиры а то нам пенсионерам платить нечем ! Выбор не большой или тепло или голод .
Ответить
Леша
30 минут назад
В жилые дома отопление нужно давать с 1 октября. Если дадут сейчас, 29-го или 30-го числа, могут взять за весь месяц, будто отопление было весь сентябрь. Меня это очень расстраивает. А если дадут 15 октября, то тоже берут как за весь октябрь. Если отключают 3 апреля, то берут за весь апрель. Кошмар.
Ответить
Не возьмут
13 минут назад
Отопительный сезон начинается с 15 октября... Если сегодня включат, то будем греться бесплатно...
Ответить
Интересно
33 минуты назад
Мэр может объяснить почему так подешевели яйца?
Ответить
Липа
40 минут назад
А мэр пояснит почему весь район лтз перерыт? Почему горячая вода из крана течёт ржавая и как в такой воде ребёнка купать? Почему врачи в детской больнице игнорируют назначения врачей отделения патологии новорожденных областного роддома?
Ответить
бабушка Нюра
48 минут назад
Отопление давайте включайте. Ноги мёрзнут
Ответить
РИР-Энерго
50 минут назад
ну что, ждёте отопление по новым тарифам ?
Ответить
lugov
21 минуту назад
ждем, дедушка )
Ответить
