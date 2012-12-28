Все новости
Погода в Липецке
552
сегодня, 17:00

В Липецкую область приходят заморозки

В регионе будет сухо, но холодно.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки маловероятны.

Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем – от +8 до +13.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем – от +9 до +11 градусов.

День 30 сентября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +26. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов мороза.
