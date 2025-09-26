Все новости
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
Автобусы маршрутов №347 и №315 временно не будут заезжать на старую сокольскую автостанцию
Общество
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
64-летняя жительница Задонска перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей
Происшествия
За выходные в 10 ДТП пострадали 7 человек
Общество
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
На улице Титова хлещет кипяток
Общество
Липецкая область попала в топ-20 регионов по доступности ипотеки
Общество
Общество
332
34 минуты назад
6

ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?

Прорваться через электронного секретаря управляющей компании не представляется возможным.

Жильцы дома на улице Первомайской, 57 попросили GOROD48 обратить внимание на бездействие всех ответственных лиц. 
 
«Здание в самом центре Липецка имеет шансы развалиться как карточный домик. МКД — забытый Богом и управляющей компанией «Маяк» объект. Горячего водоснабжения нет с 12 мая. По версии «Квадры» (прим.: эту организацию переименовали в РИР — Энерго), ведутся ремонтные работы. Только работы велись ровно один день 12 мая, когда раскопали и вывернули наизнанку детскую площадку, под которой находятся коммуникации (теперь эти руины — главная забава местных детей, т. к. ограждений практически нет), а затем еще два въезда во двор, практически полностью парализовав внутри дворовое движение. Больше работы не велись ни дня. Пару дней назад к «услугам» «Квадры» присоединился РВК, отключивший еще и холодную воду. Без оповещения жителей (ни одного объявления не было размещено), при этом вода в магазинах была раскуплена полностью. Подвоза тоже не было. Жители были готовы перебраться в офис РВК как минимум для того, чтобы сходить в туалет и помыть руки.





WhatsApp Image 2025-09-26 at 12.52.55.jpeg+2025-09-26-12.56.34.jpg



Но это всё цветочки. Ягодки — в подвале. Ежегодно его затапливает водой, причем по самую верхушечку. Трубы старые, ФКР вычеркнул их замену из плана капитального ремонта на 2025 год. Из-за сырости весь дом кишит комарами. Дети, пенсионеры все в укусах, словно в доме массовая ветрянка. Сырость распространяется повсюду, даже стены самых верхних этажей в плесени. А самое страшное — дом в трещинах. Жители устанавливают маячки, трещины увеличиваются. Они присутствуют даже в квартирах.

Управляющая компания «Маяк» знает о всех проблемах, но позиция бездействия, которая еще и оплачивается жильцами, крайне удобна для «Маяка». В прошлом году приходилось брать их офис штурмом чтобы они откачали воду из подвала.

25 сентября утром подвал затопило кипятком. Испарение ощущается на 2-3 этажах. Кстати, жители еще и заплатят за затопление подвала. Комары ринулись вверх по квартирам. Сырость, словно в сауне. Вероятно, в квартирах начнут отклеиваться обои. Массовые заявки были сделаны рано утром в ЕДС, но не представителей УК «Маяк»(их даже на рабочем месте нет, а единственный сотрудник — секретарь, не хотела принимать заявку), не представителей ресурсоснабжающих организаций на месте ЧП нет. Кипяток продолжает заливать подвал, который, кстати, является бомбоубежищем», — так описали свои беды липчане.

В управляющую компанию «Маяк» дозвониться оказалось невозможно. На сайте указан один телефон — 55-79-55. Электронный секретарь сообщает абоненту, куда он позвонил и предлагает выбрать добавочный номер. Услышать человека по этому телефону не получается.

В компании «РВК-Липецк» пояснили, что отключали холодную воду из-за ремонта сетей на ВНС № 2. Это было плановое отключение, жильцов предупреждали заблаговременно. В настоящее время холодное водоснабжение восстановлено.

В Липецком филиале «РИР-Энерго» сообщили, что на улице Первомайской, 57 действительно проводились аварийные работы на теплосетях. Для доступа к коммуникациям был вскрыт участок двора, где ранее располагалась детская площадка.

«Все работы по благоустройству двора, включая восстановление покрытия, будут выполнены после завершения ремонта. Отдельно подчеркнём: размещение детской площадки на инженерных коммуникациях противоречит требованиям безопасности и действующим строительным нормам. Согласно СП 42.13330.2016 „Градостроительство. Планировка и застройка“, в охранных зонах тепловых сетей запрещено размещение детских площадок и иных объектов, ограничивающих доступ к коммуникациям», — заявили в энергокомпании.
Комментарии (6)

Алоизий
4 минуты назад
Так это везде при работе с клиентами так. Заплатил и дыши в сторону. Убрали человека из общения, значит убрали сопереживание, а это основа всему. Капитализм.
Смехопанорама
9 минут назад
Блатные дома , люки производства ГДР , строили югославы для газовиков . А Маяк победить некому !
Ништяк тема
10 минут назад
Мы раньше в 90-е по офисам с битой ходили и с кооператоров бабки трясли с утюга, а сейчас пацаны лучше тему подняли - все сами бабки несут а пацаны на Багамах отдыхают
САИ
14 минут назад
Что можно сказать, вернее назвать - вредительство!
Ин
17 минут назад
Трубы старые ??? Год постройки дома 1995 , ну , если это старый дом и трубы , я паровоз !
Конечно
20 минут назад
Всё так и задумано. Несите ваши денежки и ничего не спрашивайте.
