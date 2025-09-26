ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?

Прорваться через электронного секретаря управляющей компании не представляется возможным.

Жильцы дома на улице Первомайской, 57 попросили GOROD48 обратить внимание на бездействие всех ответственных лиц.«Здание в самом центре Липецка имеет шансы развалиться как карточный домик. МКД — забытый Богом и управляющей компанией «Маяк» объект. Горячего водоснабжения нет с 12 мая. По версии «Квадры» (прим.: эту организацию переименовали в РИР — Энерго), ведутся ремонтные работы. Только работы велись ровно один день 12 мая, когда раскопали и вывернули наизнанку детскую площадку, под которой находятся коммуникации (теперь эти руины — главная забава местных детей, т. к. ограждений практически нет), а затем еще два въезда во двор, практически полностью парализовав внутри дворовое движение. Больше работы не велись ни дня. Пару дней назад к «услугам» «Квадры» присоединился РВК, отключивший еще и холодную воду. Без оповещения жителей (ни одного объявления не было размещено), при этом вода в магазинах была раскуплена полностью. Подвоза тоже не было. Жители были готовы перебраться в офис РВК как минимум для того, чтобы сходить в туалет и помыть руки.Но это всё цветочки. Ягодки — в подвале. Ежегодно его затапливает водой, причем по самую верхушечку. Трубы старые, ФКР вычеркнул их замену из плана капитального ремонта на 2025 год. Из-за сырости весь дом кишит комарами. Дети, пенсионеры все в укусах, словно в доме массовая ветрянка. Сырость распространяется повсюду, даже стены самых верхних этажей в плесени. А самое страшное — дом в трещинах. Жители устанавливают маячки, трещины увеличиваются. Они присутствуют даже в квартирах.Управляющая компания «Маяк» знает о всех проблемах, но позиция бездействия, которая еще и оплачивается жильцами, крайне удобна для «Маяка». В прошлом году приходилось брать их офис штурмом чтобы они откачали воду из подвала.25 сентября утром подвал затопило кипятком. Испарение ощущается на 2-3 этажах. Кстати, жители еще и заплатят за затопление подвала. Комары ринулись вверх по квартирам. Сырость, словно в сауне. Вероятно, в квартирах начнут отклеиваться обои. Массовые заявки были сделаны рано утром в ЕДС, но не представителей УК «Маяк»(их даже на рабочем месте нет, а единственный сотрудник — секретарь, не хотела принимать заявку), не представителей ресурсоснабжающих организаций на месте ЧП нет. Кипяток продолжает заливать подвал, который, кстати, является бомбоубежищем», — так описали свои беды липчане.В управляющую компанию «Маяк» дозвониться оказалось невозможно. На сайте указан один телефон — 55-79-55. Электронный секретарь сообщает абоненту, куда он позвонил и предлагает выбрать добавочный номер. Услышать человека по этому телефону не получается.В компании «РВК-Липецк» пояснили, что отключали холодную воду из-за ремонта сетей на ВНС № 2. Это было плановое отключение, жильцов предупреждали заблаговременно. В настоящее время холодное водоснабжение восстановлено.В Липецком филиале «РИР-Энерго» сообщили, что на улице Первомайской, 57 действительно проводились аварийные работы на теплосетях. Для доступа к коммуникациям был вскрыт участок двора, где ранее располагалась детская площадка.«Все работы по благоустройству двора, включая восстановление покрытия, будут выполнены после завершения ремонта. Отдельно подчеркнём: размещение детской площадки на инженерных коммуникациях противоречит требованиям безопасности и действующим строительным нормам. Согласно СП 42.13330.2016 „Градостроительство. Планировка и застройка“, в охранных зонах тепловых сетей запрещено размещение детских площадок и иных объектов, ограничивающих доступ к коммуникациям», — заявили в энергокомпании.