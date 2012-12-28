Липчан предупреждают о заморозках

Температура может опуститься по области до — 4 градусов.

Синоптики предупредили липчан о заморозках. В ночь на 1 октября температура может опуститься до -4 градусов. Так сильно этой осенью похолодает впервые.Напомним, 25–27 сентября синоптики фиксировали заморозки только на почве в Лев-Толстовском районе до -1 градуса.— Заморозки принесет холодный скандинавский антициклон. Когда он уйдет, в Липецкой области потеплеет, — пояснила дежурный синоптик Липецкого гидрометеоцентра Елена Скоробогатова.Ощутимо теплеть в регионе начнет 3 октября. Ожидается еще одно Бабье лето. Температура воздуха днем может прогреться аж до +17 градусов.Такие перепады для этого времени года — не редкость. По крайней мере температурных рекордов синоптики в ближайшее время не ждут.В связи с грядущими заморозками биолог Сергей Глазинов рекомендовал собрать весь урожай яблок и убрать его на хранение. Даже если плоды не дозрели — пусть дозревают в ящиках. Также стоит выкопать свеклу, которая не переносит холодов. А с морковью и редькой можно немого подождать.И надо занести в дом комнатные цветы в горшках. Их сезон на улице закончен.