Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба
Спорт
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Погода в Липецке
1181
сегодня, 11:52
7

Липчан предупреждают о заморозках

Температура может опуститься по области до — 4 градусов.

Синоптики предупредили липчан о заморозках. В ночь на 1 октября температура может опуститься до -4 градусов. Так сильно этой осенью похолодает впервые.

Напомним, 25–27 сентября синоптики фиксировали заморозки только на почве в Лев-Толстовском районе до -1 градуса.

— Заморозки принесет холодный скандинавский антициклон. Когда он уйдет, в Липецкой области потеплеет, — пояснила дежурный синоптик Липецкого гидрометеоцентра Елена Скоробогатова.

Ощутимо теплеть в регионе начнет 3 октября. Ожидается еще одно Бабье лето. Температура воздуха днем может прогреться аж до +17 градусов.

Такие перепады для этого времени года — не редкость. По крайней мере температурных рекордов синоптики в ближайшее время не ждут.

В связи с грядущими заморозками биолог Сергей Глазинов рекомендовал собрать весь урожай яблок и убрать его на хранение. Даже если плоды не дозрели — пусть дозревают в ящиках. Также стоит выкопать свеклу, которая не переносит холодов. А с морковью и редькой можно немого подождать.

И надо занести в дом комнатные цветы в горшках. Их сезон на улице закончен.
погода
заморозки
3
1
0
3
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вера
сегодня, 12:18
заморозки уже были 25 сентября
Ответить
Травматолог
сегодня, 12:06
Ждём наплыв пешедятлов с сочетанными травмами и сотресением мозга
Ответить
???
сегодня, 12:11
С чего это?
Ответить
Травматолог
34 минуты назад
С чего это? Статистика
Ответить
О
сегодня, 12:06
Ух, здорово! Ждём не дождёмся заморозков.
Ответить
Находчивый
сегодня, 12:00
Уж заморозки близко, а отопления всё нет.
Ответить
Ответ
сегодня, 12:12
Отопление только после пяти дней средней температуры +8. Но я бы не стал его и тогда всё лючать, потому что в середине октября выше +15 будет средняя. Топить форточку? Включите на время обогреватель.
Ответить
