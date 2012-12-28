Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Минской из окна выбросили раковину
Происшествия
В центре Липецка отключение воды из-за аварии на сетях водоснабжения
Общество
«Липецкие театральные встречи» открыла премьера фильма «Никита» о Михалкове
Общество
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба
Спорт
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
Добили изможденных сибиряков
Спорт
Читать все
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
Автобусы маршрутов №347 и №315 временно не будут заезжать на старую сокольскую автостанцию
Общество
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Сезон клещей ещё не прошёл: покусаны 5,8 тысячи человек
Здоровье
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4550 человек
Здоровье
За выходные в 10 ДТП пострадали 7 человек
Общество
Читать все
Общество
368
сегодня, 10:23
8

Автобусы маршрутов №347 и №315 временно не будут заезжать на старую сокольскую автостанцию

Маршрут изменится из-за ремонта на коммунальных сетях.

Как сообщили в администрации Липецка, с 30 сентября по 15 октября на улице Пожарского будут проходить ремонтные работы на коммунальных сетях.

В связи с этим маршруты общественного транспорта временно изменятся.

Автобусы № 347: будут следовать до остановки «Улица Баумана», не заезжая на старую сокольскую автостанцию.

Автобусы № 315: в обоих направлениях изменят маршрут: вместо улицы Пожарского они поедут через площадь Заводскую, улицы Ушинского и 40 лет Октября, а затем вернутся на привычный путь.

Автобусы № 39, 39а, 43, 44, 64: продолжат движение по своему обычному маршруту от остановки «Автостанция Сокол» без изменений.

Водителей просят учитывать эту информации при планировании поездок.
марашруты
ремонт
3
0
1
0
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лера
10 минут назад
Дай бог, чтобы ремонт был вечным. Как не хватает 315-го на Ушинского надеюсь измененную схему оставят на постоянной основе!
Ответить
Я
57 минут назад
Что опять на том же месте?
Ответить
санитар
сегодня, 10:39
Сделайте остановку для автобусов с "новой" автостанции
Ответить
Уже
сегодня, 10:48
Так она есть
Ответить
Сергей Б
сегодня, 10:35
Так туда уже нет смысла заезжать никакого. Зачем это? Отменит эту остановку.
Ответить
-
сегодня, 10:49
Там не столько остановка, сколько конечная разных маршрутов + разворот.
Ответить
Сергей Б
51 минуту назад
Там не столько остановка, сколько конечная разных маршрутов + разворот. Для, улучшения логи тики лучше маршруты продлить. "Старая автостанция"- это тупиковая и никому не нужная точка любых маршрутов.
Ответить
гость
21 минуту назад
Для, улучшения логи тики лучше маршруты продлить. "Старая автостанция"- это тупиковая и никому не нужная точка любых маршрутов. А вы на Соколе живете?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить