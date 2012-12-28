Автобусы маршрутов №347 и №315 временно не будут заезжать на старую сокольскую автостанцию

Маршрут изменится из-за ремонта на коммунальных сетях.

Как сообщили в администрации Липецка, с 30 сентября по 15 октября на улице Пожарского будут проходить ремонтные работы на коммунальных сетях.В связи с этим маршруты общественного транспорта временно изменятся.Автобусы № 347: будут следовать до остановки «Улица Баумана», не заезжая на старую сокольскую автостанцию.Автобусы № 315: в обоих направлениях изменят маршрут: вместо улицы Пожарского они поедут через площадь Заводскую, улицы Ушинского и 40 лет Октября, а затем вернутся на привычный путь.Автобусы № 39, 39а, 43, 44, 64: продолжат движение по своему обычному маршруту от остановки «Автостанция Сокол» без изменений.Водителей просят учитывать эту информации при планировании поездок.