Общество
192
32 минуты назад

Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать

Невероятно насыщенная культурная программа уикенда.

Не таким, как все

Рубрику выходного дня начинаем с музыкального номера в исполнении известного липецкого певца Сергея Леденёва. Песню, «Не такой как все» он посвятил землякам. Видео Аркадия Свиридова.


Осень

Даже на этих выходных можно проследить своими глазами, как наступает осень. В субботу, 27 сентября, днём температура составил 13-15 градусов и без осадков. А в воскресенье, 29 сентября – 9-11 градусов, облачно и дождь.

DSC0971012.jpg

Отключение воды

27 сентября 10:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду:

- ул. Прудная, стр. 4.

9ax8g0o7cat9kuvxj8b98d35z1lacpft.jpg

28 сентября с 10:00 до окончания ремонтных работ расстанутся с комфортом:

- ул. Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е;
- ул. М.Н. Неделина, 1, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15г, 5в, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а%
- ул. Нагорная, 4;

В частном секторе испытают неудобства жители улиц Кооперативной, Котовского, Нагорной, Орджоникидзе, переулков В. Дубинина, Морозова, Нагорного, Кочубея.

Отключение света

27 сентября с 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Л. Толстого, 7, 9, 23а.

0J2A6236 копия.jpg

На свежем воздухе

Мероприятия в парках и общественных пространствах пока ещё проводятся, их расписание на графике мэрии.

1.jpg


2.jpg
Незрячий экскурсовод

27 сентября отвечают Всемирный день туризма. В 12:00 в Нижнем парке начнётся экскурсия «О Петре Первом и Липецких водах» (6+).

Сбор у знаменитого путевого домика императора. Прогулка по местам где раньше располагались Петровские заводы, а затем был разбит «Нижний дворянский сад». Затем участники заглянут и в музей «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57), посетят экспозицию «Здесь был Петр» в Путевом Дворце Петра I и раскрасите лубочную картинку Сергея Трубникова «Легенды о Петре».

b6dcedd86b17072fc7a62f0d1c1b5bd7.jpg

Главная фишка – людей поведёт незрячий экскурсовод Мария Зимарина. С ней можно будет даже сыграть в игру «Верю-не верю». За правильные ответы предусмотрены призы от Марии. Участие бесплатное.

В музей бесплатно

В честь Дня туризма 27 сентября Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) устраивает тематические экскурсии. 

В 14:00 желающих приглашают на прогулку по экспозиции «Старый город» (6+). Погрузитесь в историю Липецка конца XVIII – начала XIX веков, познакомитесь с подлинными предметами той эпохи, узнаете о судьбоносном повороте, превратившем промышленный город в первый курорт в центре Черноземья.

aJG7Nvd_DF4.jpg

В 16:00 начнётся экскурсия «Липецкая земля» (6+). История Липецкого края XVI – начала XX веков. Экскурсовод расскажет об образовании городов-крепостей и их становлении крупными центрами с развитыми ремеслами и торговлей.

Дом музей Плеханова

27 сентября в 11:45 на сборную экскурсию выходного дня приглашает и Дом-музей Г.В. Плеханова (ул. Плеханова, 36).

w6LBXy5HkukoUQQ4Y_mUOHzxff8julHFzhUSbqtNsPWtGqUZocRcN0gc2cYHbBv8aepHEOyNoQEy4PDggF9ID98u.jpg

Фото vk.com/museum_plehanova

За 1 час 15 минут познакомитесь с жизнью и деятельностью, пожалуй, первого выдающегося земляка, который является одним из родоначальников социал-демократии в России и возглавлял движение меньшевиков. Познакомитесь с непростым периодом истории нашего государства, увидите уникальные экспонаты конца XIX - начала XX века, личные вещи и мебель Георгия Валентиновича Плеханова (12+). 

Юбилей маэстро

28 сентября в 17:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся большой праздничный концерт, посвященный 70-летию заслуженного артиста России Вячеслава Мельника (12+).

bkitllilqo6ggoebyobb6pyrhf892dds.JPG

Выступит и сам виновник торжества Вячеслав Мельников в дуэте баянистов с заслуженным артистов Липецкой области Сергеем Ельчаниновым. А ещё - камерный ансамбль «L’s-trio», ансамбль русских народных инструментов «Мозаика», ансамбль «Зень», ансамбль «Воронежские девчата», дуэт Ольги и Евгения Поляковых, солисты — заслуженная артистка РФ Татьяна Игнатьева, Нина Логинова, Михаил Вербицкий, Сергей Колесник и другие..

В программе представления — авторские песни Вячеслава Мельника и инструментальная музыка.

Ах, Лора…

28 сентября в 18:00 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут трагикомедийный спектакль «Лора сегодня не придёт» (16+).

lkIdrXrLNt1I2En3Z6cLRrUSH45eQ5RO9Uqj6TDmiLVYzDYFlnE35drPD5QzYPcuHVcwZbCgDMA4Hjv-59LSGQVb.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku 

Четыре героини оказываются в зале ожидания провинциального вокзала маленького городка, их поезд будет только утром, и, чтобы скоротать время ожидания и не умереть от скуки, они решают сыграть в дурацкую игру - отправить любовное сообщение случайному мужскому контакту в своём телефоне с признанием в любви. И совсем, казалось бы, глупая игра, открывает героиням правду о жизни, которую они так долго от себя скрывали.

Литературный диктант

Посетителей Липецкой областной универсальной научной библиотеки (ул. Кузнчная, 2) 27 сентября в 12:00 ждёт «Литературный диктант» (12+).

yiyUyLVLBTiH55Qvjv9TyFpFGGLc_YxE694MpuNmYR1c3UwvrepLfDS2Vm73v_qSQuQSMR_m_dVy7Zgv2dTSG8Pi.jpg

Фото vk.com/lib48ru

Вас ждут 20 занимательных вопросов в тестовой форме. А если вы дадите на них правильные ответы, получите дипломы победителя!

Участие бесплатное.

20 лет Ботаническому саду

В субботу второй день подряд в оранжерее «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) с 9:00 до 15:00 пройдут мероприятия, посвященные 20-летию Ботанического сада (6+).

345.jpg

Фото vk.com/zelenhoz_lipetsk

Вас ждут прогулки среди цветов, тематические лекции и викторина, в ходе которой разыграют растения и билеты в заповедник растительности и живой природы.

Бесплатный мастер-класс

27 сентября в 15:00 Липецкий историко-культурный музей (ул. Космонавтов, 2) приглашает на урок по росписи пряника «Индюшонок» (6+).

Под руководством Кочкиной Ольги Дмитриевны научитесь технике росписи пряников, вдохновлённой народным искусством Липецкого края. Изучите местные орнаменты и мотивы, узнаете, какие натуральные красители можно использовать.

yJSeIyRZVoJP9bCjV4oaV-_ukDh8qPOFk5_wDpK6kNmmG5girofhwMPPlFQWJqTD3Gr7RhOmUdVDOR59VGx2KN8z.jpg

Фото vk.com/likm48

Вход свободный

День Тракторозаводского района

Главное событие воскресенья - День микрорайона Тракторостроителей (6+). Главные торжества начнутся в 16:00 на площади Городского Дворца культуры (пл. Клименкова, 20).

9YDM_Q8ce1XRB-fCKHZor2XjvFr4cSi8sLBHNZ88i0N2jXSZjjiUNRiUh_YQ3fGv88eKk9QnvFvkBlF2rmYUIbNA.jpg

Киноклуб «Ностальгия»

Впрочем, завершить неделю можно не только громкими тусовками под музыку, но вполне тихо и киноэкрана. Клуб «Ностальгия» устраивает очередной сеанс 28 сентября в 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Смотреть будут фильм «Июльский дождь». СССР, 1966. Драма. Режиссёр Марлен Хуциев (12+).

5368_05.jpg

Кадр из фильма

Показ посвящён 100-летию со дня рождения легендарного режиссёра и сценариста Марлена Хуциева (04.10.1925 – 19.03.2019). Лена — переводчица в типографии. Её жених Володя — перспективный учёный Обоим около тридцати. Фильм рассказывает об их жизни на протяжении нескольких месяцев: от июльского дождя до поздней осени. История с научным докладом Володи, который присвоил себе его начальник-профессор.

В ролях: Евгения Уралова, Александр Митта, Юрий Визбор.

Вход свободный.

Институтки

И ещё одна постановка в культурном пространстве «Библиотека», но на этот раз в воскресенье, 28 сентября в 17:01. Спектакль-лекция «Институтки» (16+).

ObCDJ8_G_suHGHsMmpU_E8O0FOrdJ-9F3db9D7e3P3zY814r11GucEZ3nv0eza5oWnpAdnszRg_ID4JPerSLrwP6.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku 

Режиссёр Анастасия Соколова. На основе дневников, воспоминаний и мемуаров воспитанниц институтов благородных девиц. Мир, который трагически оборвался в 1917 году…

Никита Михалков

В рамках 41-го международного фестиваля «Липецкие театральные встречи» в ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого 27 и 28 сентября покажут спектакль «12» от «Мастерской 12» Никиты Михалкова (16+).

023rnfitcjcazdz6zvxxfsvf5guaww7i.jpg

Выйдет на липецкую сцену и сам 79-летний мастер. В той самой истории с 12-ю присяжными и одним незаслуженно обвинённым мальчиком из Чечни. Правда, билеты на спектакли раскупили в течение двух часов после старта продаж.

Театр кукол

Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на детские спектакли: 27 сентября в 11:00 – «Мальчик с пальчик» (0+), 28 сентября в 11:00 и в 13:00 – «Трубадур и его друзья» по мотивам «Бременских музыкантов» (6+).

kojb4adwte01w0n18261a3f46b1fmmvf.jpg

А ещё 27 сентября в 18:00 спектакль для взрослых «Восемь любящих женщин» (16+).

В загадочном убийстве подозревают 8 прекрасных дам, ранее связанных с жертвой. Неужели злодейство устроила одна из них? Или… не одна…

Дорогие липчане! Вот уже почти подлетел и сентябрь. Жизнь мчится вперёд, новостей много каждый день. Следить событиями из жизни региона лучше на GOROD48 – всего лишь пара минут чтения информационной ленты сделает вас информированным человеком, от глаз которого не укроется ничего интересного и полезного. Регулярное чтение сайта, который неспроста называют электронным именем Липецка – признак современного человека. Ждём вас 24/7 снова и снова.
