Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать

Невероятно насыщенная культурная программа уикенда.

Рубрику выходного дня начинаем с музыкального номера в исполнении известного липецкого певца Сергея Леденёва. Песню, «Не такой как все» он посвятил землякам. Видео Аркадия Свиридова.





Осень

Даже на этих выходных можно проследить своими глазами, как наступает осень. В субботу, 27 сентября, днём температура составил 13-15 градусов и без осадков. А в воскресенье, 29 сентября – 9-11 градусов, облачно и дождь.









- ул. Прудная, стр. 4.













28 сентября с 10:00 до окончания ремонтных работ расстанутся с комфортом:





- ул. Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26б, 26, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 28д, 28е;

Отключение света





- ул. Л. Толстого, 7, 9, 23а.

















Сбор у знаменитого путевого домика императора. Прогулка по местам где раньше располагались Петровские заводы, а затем был разбит «Нижний дворянский сад». Затем участники заглянут и в музей «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57), посетят экспозицию «Здесь был Петр» в Путевом Дворце Петра I и раскрасите лубочную картинку Сергея Трубникова «Легенды о Петре».









В честь Дня туризма 27 сентября Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) устраивает тематические экскурсии.





В 14:00 желающих приглашают на прогулку по экспозиции «Старый город» (6+). Погрузитесь в историю Липецка конца XVIII – начала XIX веков, познакомитесь с подлинными предметами той эпохи, узнаете о судьбоносном повороте, превратившем промышленный город в первый курорт в центре Черноземья.













27 сентября в 11:45 на сборную экскурсию выходного дня приглашает и Дом-музей Г.В. Плеханова (ул. Плеханова, 36).









Фото vk.com/museum_plehanova





28 сентября в 17:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся большой праздничный концерт, посвященный 70-летию заслуженного артиста России Вячеслава Мельника (12+).













Выступит и сам виновник торжества Вячеслав Мельников в дуэте баянистов с заслуженным артистов Липецкой области Сергеем Ельчаниновым. А ещё - камерный ансамбль «L’s-trio», ансамбль русских народных инструментов «Мозаика», ансамбль «Зень», ансамбль «Воронежские девчата», дуэт Ольги и Евгения Поляковых, солисты — заслуженная артистка РФ Татьяна Игнатьева, Нина Логинова, Михаил Вербицкий, Сергей Колесник и другие..





В программе представления — авторские песни Вячеслава Мельника и инструментальная музыка.

28 сентября в 18:00 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) покажут трагикомедийный спектакль «Лора сегодня не придёт» (16+).









Фото vk.com/vbiblioteku





Литературный диктант





Посетителей Липецкой областной универсальной научной библиотеки (ул. Кузнчная, 2) 27 сентября в 12:00 ждёт «Литературный диктант» (12+).









Фото vk.com/lib48ru

В субботу второй день подряд в оранжерее «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) с 9:00 до 15:00 пройдут мероприятия, посвященные 20-летию Ботанического сада (6+).









Фото vk.com/zelenhoz_lipetsk





Под руководством Кочкиной Ольги Дмитриевны научитесь технике росписи пряников, вдохновлённой народным искусством Липецкого края. Изучите местные орнаменты и мотивы, узнаете, какие натуральные красители можно использовать.









Фото vk.com/likm48

Впрочем, завершить неделю можно не только громкими тусовками под музыку, но вполне тихо и киноэкрана. Клуб «Ностальгия» устраивает очередной сеанс 28 сентября в 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а). Смотреть будут фильм «Июльский дождь». СССР, 1966. Драма. Режиссёр Марлен Хуциев (12+).









Кадр из фильма

И ещё одна постановка в культурном пространстве «Библиотека», но на этот раз в воскресенье, 28 сентября в 17:01. Спектакль-лекция «Институтки» (16+).













Фото vk.com/vbiblioteku

В рамках 41-го международного фестиваля «Липецкие театральные встречи» в ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого 27 и 28 сентября покажут спектакль «12» от «Мастерской 12» Никиты Михалкова (16+).













Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) приглашает на детские спектакли: 27 сентября в 11:00 – «Мальчик с пальчик» (0+), 28 сентября в 11:00 и в 13:00 – «Трубадур и его друзья» по мотивам «Бременских музыкантов» (6+).









