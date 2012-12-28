Неделя 48
1307
сегодня, 08:00
1
Когда семь пятниц на неделе, то не бывает выходных
Итоги недели
Примечательно, что впервые облизбирком не провел традиционной пресс-конференции по итогам состоявшихся выборов.
Выбор не понятен —
борщ или арбуз?
Оба превосходно
красные на вкус
Из 34 избранных депутатов 17 — работали в прежних созывах горсовета. Среди 19 новичков — 27-летний бизнесмен Александр Корнаухов из «Новых людей», 40-летний работник частной организации Александр Горбунов из ЛДПР, и 52-летняя Наталья Щедрина из «Партии пенсионеров».
— Лучшие! Народ сказал свое слово! — то ли восхитился, то ли сыронизировал Липчанин.
— Нелегко им придётся. Горожане у нас не очень добрые. Но придётся и с ними общий язык находить, — написал наш читатель с ником Сочувствую.
— Поражаюсь пенсионерам голосующим за директоров Ресурсоснабжающих и Управляющих компаний! — воскликнул Пенсионер.
— Надеюсь, с их помощью мы встанем с колен, — съерничал Патриот.
Несмотря на трехдневное голосование, явка на выборы Липецке была скромной: 27,7%. Всего на 2% больше, чем пять лет назад: тогда, в 2020-м, выборы депутатов горсовета, кто не помнит, продолжались 12 дней, со 2-го по 13-е сентября! И тогда же по их итогам председатель нового депутатского созыва Александр Афанасьев сказал: «У нас получился Советский Союз. Но только без коммунистов». В том созыве Совета оказалось 34 «единоросса» и две «эсерки».
«Новые липецкие депутаты познакомятся друг с другом и коллегами 23 сентября». А первая настоящая рабочая сессия горсовета нового созыва соберется 2 октября. Помимо рутинных вопросов избранникам выдадут депутатские значки и удостоверения. Они распределятся по партийным группам и семи постоянным комиссиям. На сессии будут избраны председатель горсовета и три его заместителя.
— Я не удержусь и приду 23 сентября к зданию горсовета. Уж очень хочется увидеть тех, кто будет заботиться о нас! — предупредила всех Баба Нюра.
Заснул одетый на диване,
проснулся в полной темноте.
Какое время? День недели?
Страна? Планета? Век какой?
Депутаты у нас новые — проблемы старые. В пятницу утром «На улице Неделина возник провал». Грунт под тротуаром вымыл кипяток из лопнувшего 700-миллиметрового магистрального теплопровода. В комментариях к новости о провале наши читатели рассказали, что место провала давно было проблемным, но аварийных работ не проводилось. Вот и вышло, что «Из-за утечки горячей воды в районе Петровского рынка без горячей воды остался весь центр Липецка». Эта авария на сетях по своим масштабам оказалась не меньшей, чем знаменитая январская в 2024 году, когда без тепла на сутки также остался весь центр города. Ликвидировать порыв на Неделина в «РИР Энерго» пообещали к вечеру субботы.
А в понедельник мы сообщили, что «Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей» — Гагарина и Плеханова. По этой причине мэрия изменила схему восьми автобусных маршрутов.
— Глава Липецка обещал, что вы управитесь к началу отопительного сезона. Успеете? — поинтересовались мы у начальника участка «Теплогаранта».
— Все работы — по графику. График до нас пока не довели, — ответил начальник участка.
К счастью, эти плановые работы по замене теплосетей ведутся без отключения горячей воды: потребителей перевели на резервные схемы.
— Покажите мне хоть одно восстановленное покрытие так, как оно было до раскопок? Где геосетка? Где несколько слоёв укатанного асфальта марки той же, который лежал? Все новые дороги перерывают и коровьими лепехами заделывают! Потом все это в выбоинах, буграх, трещинах! Администрация почему не следит за качеством восстановительных работ? Почему не обязуют, например, заключать договор на восстановление с теми кто делал эти участки дорог? Когда восстанавливать начнут нормально а не на отмахнись? — эмоционально отреагировал на эту вечную липецкую болезнь, восстановление благоустройства, Злой.
А в среду утром из-за перекрытых Плеханова и Гагарина «Центр Липецка встал в пробках».
— Что делают — это уже хорошо. Могли бы не делать до следующего года. А пробки — это мелочь. Не Москва с Краснодаром, — смирился с происходящим читатель с ником Хорошо.
— Если так рассуждать, то она вся наша жизнь — одна сплошная мелочь. Можно еще подтянуть макровселенную! — психанула Натали.
Город — весь в раскопках. А уже через месяц в Липецке начнется новый отопительный сезон. Мэрия с начала года, кстати, оштрафовала «РИР Энерго» на 4,7 млн рублей за просроченное благоустройство на местах ее работ (см. «Написанному верить»? На улице Катукова сроком окончания раскопки указано 30 мая 2026 года»).
Для зарывания таланта
необходим хороший грунт,
нужна хорошая лопата
и мнение других людей
«Липецкий подрядчик не сумел вовремя оградить новый стадион у 33-й школы». Компания «Новостройка» построила его уже в конце августа, а компания «Контактстрой» так и не возвела забор, хотя также обязана была это сделать к началу нового учебного года. Зато «Переправа на Соколе будет готова к концу сентября». В управлении главного смотрителя липецкой мэрии уверены, что подрядчик сдаст насыпной мост между Соколом и Коллективкой к концу сентября. Старый аварийный мостом рядом пока будет стоять на месте.
А вот «Мост на улице Студеновской полностью заасфальтируют на следующей неделе». Для движения его могут открыть уже в начале октября. По контракту подрядчик должен сдать 36-метровый трехпролетный мост к 1 ноября. А мост на Плехановском спуске, похоже, сдадут не в ноябре, а позже указанной в контракте даты. На этой неделе «В Липецке собирались спустить Комсомольский пруд». Его осушение нужно для завершения строительства моста: строителям требуется залить бетоном новые ригели и выполнить ряд других работ, чему препятствует вода.
Еще один бывший муниципальный подрядчик попал не просто на штраф за нарушение контракта, а под уголовное преследование. «В Саратове будут судить шестерых липчан по обвинению в аферах с отловом бродячих собак». Организатором аферы с участием руководителей и сотрудников ИП Дениса Руднева и ООО «Ристэмстрой-Л» называют известную в Липецке предпринимательницу Ирину Кретову: она занималась оказанием ритуальных услуг, а позже стала зоозащитницей, причастной к организации приюта «Счастливый берег» (эти виды деятельности официально были оформлены на ее родственников и знакомых). По данным следствия, все они, действуя сообща, завышали количество пойманных и стерилизованных собак, поставляли липовые сведения заказчикам. Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве на сумму более 13,5 млн рублей.
«Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов». Департамент градостроительства и архитектуры готов отдать за это без малого 700 000 рублей. Но будет ли толк, если привести в порядок их берега, не решив главной проблемы: выявления и тампонирования незаконных канализационных выводов в пруды из частных домовладений, по которым в воду попадают сточные воды? Не будут ли эти 700 000 рублей выброшенными на ветер деньгами? Такими же, как и 11 миллионов, потраченных в этом году на благоустройство берегов высохшего несколько лет назад пруда на 3-м участке ЛТЗ.
На этой неделе «Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке». Роман Ченцов недоволен его цветовой гаммой и травмоопасной горкой. А еще тем, что компания «Регионстройхолдинг», выполняющая контракт на 28,4 млн рублей, не закончила строительство детской площадки к 15 сентября.
— Почему администрация сначала утверждает строительство объектов, а потом только смотрит насколько они безопасные и удобные? Почему выбирает проекты, которые создавали дизайнеры, а не инженеры? — задал уместный вопрос Павел Кузовлев.
— Получается на 28 млн руб они на сегодня поставили десяток брёвен? Хороший бизнес! Мы тоже так хотим:) — добавила перца в обсуждение Натали.
А вот и вовсе анекдот: «Жители «Елецкого» мешают строительству нужных им парковок». Водители оставляют машины прямо на стройплощадках, задерживая благоустройство пустырей у домов №1а и №5 по улице Елецкое шоссе и у дома №1 по улице Артемова. А полиция тем временем отыскала парня, который в конце июля разбил на улице 50 лет НЛМК «умную остановку» ценой 350 000 рублей. Кстати, в регионе с начала года возбудили уже 16 уголовных дел о вандализме.
— Ну не нужны липчанам такие остановки. Культура не позволяет. Вполне сойдут из ж/б блоков с бревнами на кирпичах в качестве лавочек, — констатировала печальный факт Лерочка.
— Тогда кирпичами друг друга покалечат, — грустно ответил ей Иван.
Просто жуть!
«Следком разбирается в смерти 32-летнего пациента Елецкого психоневрологического интерната». Сестра умершего Никиты Савельева считает, что ее брата били и морили голодом. Судмедэксперты почему-то не сумели сразу определить причину смерти инвалида, страдавшего разными хроническими заболеваниями. Сейчас судебные медики делают это по указанию следователя. Возбуждено уголовное дело по статье 109-й — причинение смерти по неосторожности. «Также будет опрошен круг лиц, имевших отношение к лечению умершего и уходу за ним», — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления СК.
А в четверг Липецк потрясло известие о гибели в пожаре двух детей. Детали трагедии мы подавали в режиме нон-стоп.
Сообщение о возгорании в четырехэтажном общежитии на улице Адмирала Макарова поступило в региональное управление МЧС в 13.03. При тушении огня пожарные нашли тела двух мальчиков. Как выяснилось, 29-летняя многодетная мать въехала в общежитие за сутки до пожара. В среду вечером она отмечала этот факт с парнем, сдавшем ей жилье, его девушкой и двумя ее подругами в комнате по коридору напротив. Застолье закончилось глубокой ночью. Утром 18 сентября женщина покормила двух сыновей, 2-х и 3-х лет, оставила их в своей комнате, а сама с годовалой дочерью снова ушла к соседу. Чтобы мальчики не скучали, она оставила им свой сотовый телефон. В полдень, выйдя в общий коридор, женщина заметила, что из-под дверей ее комнаты идёт черный дым и услышала крик одного из сыновей. Распахнув дверь, она увидела, что вся комната в огне. Войти в огонь она побоялась.
Как выяснил GOROD48, женщина с 12 сентября этого года состоит на профилактическом полицейском учете в Свердловской области, где жила до недавнего времени. У нее было пятеро детей от разных мужей (двое старших детей остались у отца, живущего в Усманском районе) и статус матери-одиночки. С бывшими мужьями, гражданами Узбекистана и Таджикистана связь она не поддерживала.
«По факту гибели двух детей возбуждено уголовное дело» по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум лицам»).
«В доме на Адмирала Макарова пострадали 20 квартир». Мэрия представит владельцам квартир жилье из маневренного фонда. В общежитии проведут ремонт.
А сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних устанавливают личности подростков-зацеперов, замеченных на автобусе в районе Петровского рынка и на улице Фрунзе. Родителям любителей экстремальных развлечений может грозить ответственность по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Ну и ну!
«Мошенники направляют липчанам поддельные повестки». Лжеполицейские требуют перевести деньги на указанный ими расчетный счет перед явкой в отдел! Аферисты используют реальную информацию из интернета, что затрудняет жертвам обмана распознавание подделки.
«25-летний липчанин накопил 72 неоплаченных штрафа за превышение скорости». В прошлом году лихача 48 раз привлекли к ответственности за неуплату штрафов, в этом году — 24 раза.
«Пьяный иностранец хотел откупиться от инспектора ДПС взяткой... в 400 рублей!» Его осудили за попытку подкупа полицейского. А надо бы — за оскорбление при исполнении!
«Жених из Швейцарии» обманул липчанку на 67 812 рублей». История липчанки повторила сюжет фильма «Аферист из Tinder»: знакомство женщины с красавцем-иностранцем в интернете вылилось в эмоциональную манипуляцию и финансовый обман.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)