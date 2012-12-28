Циклон с севера принесет в Липецкую область прохладу

Дожди и грозы вернутся.

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой – под влиянием атмосферных фронтов северного циклона пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, порывы ветра могут усилиться до 16-18 м/сек.Среднесуточные температуры составят: 24 мая – 18 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 25 мая – 16 градусов тепла, что в пределах нормы, 26 мая – 14 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью кратковременные дожди, грозы, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15, днем – от +21 до +26.В Липецке переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +23 до +25 градусов.День 24 мая стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 1 градус мороза.