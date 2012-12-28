Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
Центр Липецка встал в пробках
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Общество
18-летний парень вывел со счета работодателя 150 тысяч рублей
Происшествия
Затопленный подвал может обойтись управляющей компании в 300 000 рублей
Общество
«Металлург» «ограбили» дважды, 11-метровое проклятие «Орла», молодой защитник доигрывал со сломанной рукой
Спорт
«ВАЗ» столкнулся с «Дэу» и врезался в дерево: 20-летний водитель уцелел
Происшествия
У каждого жителя Липецкой области — по три банковские карты
Экономика
Бугаков считает, что судья должен был засчитать гол, Поляков назвал «Металлург» самой играющей командой лиги
Спорт
Читать все
В Саратове будут судить шестерых липчан по обвинению в аферах с отловом бродячих собак
Общество
Переправа на Соколе будет готова к концу сентября
Общество
В Липецке — новый директор парков
Общество
35-летний мужчина в гневе упал на капот машины бывшей сожительницы
Происшествия
Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели
Происшествия
72-ю школу отремонтируют к началу нового учебного года
Общество
«Жених из Швейцарии» обманул липчанку на 67 812 рублей
Происшествия
Любовь зла: в ответ на расставание 37-летняя женщина заявила об изнасиловании
Происшествия
НЛМК открывает для школьников «Металлургическую смену»
НЛМК Live
Несмотря на смерть отца, Евгений Гришковец вышел на сцену театра Толстого
Культура
Читать все
Происшествия
196
41 минуту назад
1

«Жених из Швейцарии» обманул липчанку на 67 812 рублей

История липчанки повторила сюжет фильма «Аферист из Tinder»: знакомство женщины с красавцем-инстранцем в интернете вылилось в эмоциональную манипуляцию и финансовый обман.

«Гражданин Швейцарии» обманул липчанку на 67 812 рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба», ход расследования которого находится на контроле в прокуратуре.

— В августе этого года липчанка познакомилась в интернете с «гражданином Швейцарии». Под предлогом дальнейшего общения и совместного проживания он похитил у неё 67 812 рублей — деньги женщина перечислила на неустановленные банковские счета, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Прокуратура региона призывает женщин быть бдительней и не поддаваться на уловки мошенников.
мошенничество
0
0
1
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
12 минут назад
Женщин обманывают на любовь, мужчин на проституток, было и будет, * , че полицию загружать то работой
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить