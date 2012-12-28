«Жених из Швейцарии» обманул липчанку на 67 812 рублей

История липчанки повторила сюжет фильма «Аферист из Tinder»: знакомство женщины с красавцем-инстранцем в интернете вылилось в эмоциональную манипуляцию и финансовый обман.

«Гражданин Швейцарии» обманул липчанку на 67 812 рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба», ход расследования которого находится на контроле в прокуратуре.— В августе этого года липчанка познакомилась в интернете с «гражданином Швейцарии». Под предлогом дальнейшего общения и совместного проживания он похитил у неё 67 812 рублей — деньги женщина перечислила на неустановленные банковские счета, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Прокуратура региона призывает женщин быть бдительней и не поддаваться на уловки мошенников.