Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Сегодня в Липецке: Евгений Гришковец в ЛГАДТ, что отпугивает в вакансиях и какую зарплату трубуют липчане
Общество
29
9 минут назад
В Липецке сегодня спустят Комсомольский пруд
Его осушение нужно для завершения реконструкции моста на Плехановском спуске.
Ремонт моста по ряду причин выбился из графика: строители обещали закончить первую его половину весной, а движение по ней открыть к 20 мая, но сделали это лишь концу июля. По муниципальному контракту, ПМК-22 должна сдать мост в ноябре. Подрядчику предстоит выполнить работы, аналогичные уже сделанным: смонтировать сваи, ригели, балки, уложить новое асфальтобетонное покрытие и обустроить чугунные перила на пешеходных зонах.
2
0
0
0
0
Комментарии