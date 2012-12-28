Все новости
Общество
29
9 минут назад

В Липецке сегодня спустят Комсомольский пруд

Его осушение нужно для завершения реконструкции моста на Плехановском спуске.

Сегодня управление главного смотрителя Липецка начнет спускать воду из Комсомольского пруда с намерением больше не наполнять его в этом году. Осушат пруд для завершения реконструкции моста на Плехановском спуске: строителям нужно залить бетоном новые ригели переправы и выполнить ряд других работ, чему сейчас препятствует вода.

ib6n1wvcrmo145qfpwxa6hspiwwles6e.webp

Ремонт моста по ряду причин выбился из графика: строители обещали закончить первую его половину весной, а движение по ней открыть к 20 мая, но сделали это лишь концу июля. По муниципальному контракту, ПМК-22 должна сдать мост в ноябре. Подрядчику предстоит выполнить работы, аналогичные уже сделанным: смонтировать сваи, ригели, балки, уложить новое асфальтобетонное покрытие и обустроить чугунные перила на пешеходных зонах.
Комсомольский пруд
ремонт мостов
2
0
0
0
0

Комментарии

