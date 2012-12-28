Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Происшествия
58 минут назад
25-летний липчанин накопил 72 неоплаченных штрафа за превышение скорости
В прошлом году лихача 48 раз привлекли к ответственности за неуплату штрафов, в этом году — 24 раза.
Напомним, что в случае неуплаты штрафа в срок суд его удваивает.
