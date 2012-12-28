В прошлом году лихача 48 раз привлекли к ответственности за неуплату штрафов, в этом году — 24 раза.

За полтора года 25-летний липчанин накопил 72 неоплаченных штрафа за превышение скорости. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водитель систематически получает штрафы за превышение скорости, но не оплачивает их: в результате его регулярно привлекают к ответственности за неуплату штрафов в срок (по части первой статьи 20.25 КоАП РФ).В прошлом году в отношении лихача вынесено 48 постановлений о привлечении к ответственности за неуплату штрафа, в этому году — 24 на общую сумму 47 500 рублей.Напомним, что в случае неуплаты штрафа в срок суд его удваивает.