Общество
54
10 минут назад

«Написанному верить»? На улице Катукова сроком окончания раскопки указано 30 мая 2026 года

Мэрия с начала года оштрафовала «РИР Энерго» на 4,7 млн рублей.

Помните, в прошлом году тогда еще «Квадра» полностью перекрывала улицу Катукова на месяц — с 11 сентября по 12 октября? Тогда энергетики меняли магистральный трубопровод от перекрестка улицы Катукова с улицей Меркулова до Октябрьского рынка. Однако недавно уже «РИР Энерго» снова вскрыла тепловую камеру на перекрестке Катукова и Меркулова. А на аншлаге раскопки сроком окончания работ указано 30 мая 2026 года! Причем надпись сделана маркером.

Однако по заверениям липецкого филиала «РИР Энерго», в этом узле лишь поменяли задвижку и в ближайшее время камеру закроют. А вот ответа на вопрос о том, почему на адресе ремонтных работ указан май следующего года, нам не ответили.

67f83116-6b86-4ae9-8022-540629041cdf.jpg+2025-09-15-13.46.04+niz.jpg

713301b0-d4f7-46c2-9ccd-e1d4dbfd5218.jpg+2025-09-15-13.45.35+niz.jpg

Город — весь в раскопках. А через месяц в Липецке может начаться новый отопительный сезон.

По данным департамента развития территории городской администрации, только филиалу АО «РИР Энерго - «Липецкая генерация» с начала года за нарушение сроков благоустройства в местах аварийных и плановых работ выдано 647 предписаний. На «РИР Энерго» составлено 304 протокола об административных правонарушениях по статье 19.5 КоАП РФ — за невыполнение в срок законного предписания. Суды оштрафовали компанию на 4 710 000 рублей.

Главному подрядчику «РИР Энерго», компании «Теплосфера», выдано 40 предписаний о скорейшем завершении благоустройства. На нее составлено пять протоколов об административном правонарушении. Лучше всего обстоят дела у МУП «Липецктеплосеть», обеспечивающего горячей водой и теплом жителей Сырского Рудника и Сокола — организации выдано лишь 11 предписаний.

Сотни раскопок на счету «РВК-Липецк». Компании выдано с начала года 133 предписания о наведении порядка в местах проведения работ, составлено 15 протоколов о нарушении статьи 19.5 КоАП РФ. В судах рассмотрено семь административных дел «РВК-Липецк». Фемида оштрафовала компанию на 84 000 рублей.

Всего же с начала года департамент развития территории мэрии выдал 1027 предписаний нарушителям городских правил благоустройства. По фактам неисполнения предписаний по «раскопкам» составлено 298 протоколов. Судами рассмотрены 323 административных дела. Сумма наложенных штрафов составила 4 886 000 рублей, а с учетом декабрьских решений, которые были исполнены в январе-феврале — 5 282 000 рублей.
