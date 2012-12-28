Все новости
Общество
322
48 минут назад

Переправа на Соколе будет готова к концу сентября

В управлении главного смотрителя липецкой мэрии уверены, что подрядчик сдаст насыпной мост вовремя.

Пешеходная переправа через лог между Соколом и Коллективкой, которую строят с начала июля, приобрела почти законченный вид. Из готовой насыпи торчит уложенная по дну глубокого оврага 1500-миллиметровая труба для пропуска дождевых и талых вод. Поверх основания уложены бордюры под будущую асфальтную дорожку. Сейчас строители заливают бетоном закладные под опоры, на которых позже смонтируют перила ограждений, а работники МБУ «Липецкгорсвет» вот-вот установят уличные светильники.

IMG_7195.jpg

IMG_7200.jpg

IMG_7197.jpg

IMG_7208.jpg

По данным управления главного смотрителя, все идет по плану. Сдвинутому на месяц — с 1-го на 30-е сентября — по причине долгого поиска подрядчика на столь необычный переход.

Напомним, что УГС только с третьего раза смогло найти подрядчика на возведение пешеходной насыпи вместо аварийного моста на Соколе. Торги с начальной ценой контракта в 9 млн рублей выиграла новая компания «Газтехсеть», зарегистрированная в начале этого года.

Трапециевидную насыпь под переправу сделали из щебня, песка особой фракции и супеси. Каждый слой грунта укатывали катками. Когда уровень дамбы поднялся до высоты склонов лога, разделяющего многоэтажный Сокол с частной застройкой Коллективки, поверх насыпи начали обустраивать корыто под асфальтированную дорожку длиной в 75 и шириной в 2,25 метра. По ее краям появятся перила из композитных материалов и пять фонарей уличного освещения.

От размывания насыпь уберегут корни газона, который посеяли по обе стороны дамбы. В сентябре не было дождей, потому трава еще не проросли.

IMG_7218.jpg

IMG_7211.jpg

А не размоет ли водой бетонную подложку, на которой лежит водопропускная труба? Не попадет ли она под гидроизоляционную пленку? Заказчик уверен, что нет. Нам сообщили, что бетонное основание, на котором лежит труба, заглублено в землю.

Вопросы эти не праздны. Ведь при начале строительства подрядчик выяснил, что проектировщик, ООО «ЛипецкНИЦстройпроект», предусмотрел водопропускную трубу, в 10 раз короче необходимой! Также выяснилось, что «ЛипецкНИЦстройпроект» неправильно обсчитал объем песка для заполнения лога под дамбу, ошибившись на 1600 кубометров.

А как быть со старым аварийным мостом рядом? Он пока будет стоять на месте.

IMG_7203.jpg

IMG_7227.jpg

Демонтировать его сразу же после обустройства насыпи невозможно, поскольку по нему проходят газовая труба, водопровод, кабели интернет-провайдеров. Как только сетевые компании вынесут за пределы железного, уже кособокого моста, свои коммуникации, его снесут.
благоустройство
мост
Комментарии

