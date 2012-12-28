Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Новые липецкие депутаты познакомятся друг с другом и коллегами 23 сентября
А первая настоящая рабочая сессия горсовета нового созыва соберется 2 октября.
А первая рабочая сессия горсовета нового созыва пройдет 2 октября. Помимо рутинных вопросов избранникам выдадут депутатские значки и удостоверения. Они распределятся по партийным группам (32 из них избрались от «Единой России», по одному — от «Справедливой России», ЛДПР, «Новых людей» и партии пенсионеров), семи постоянным комиссиям (по бюджету и муниципальной собственности; по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике; по по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию; по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству; по социальным вопросам, здравоохранению и экологии; по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства; по образованию, культуре, спорту и делам молодежи). На сессии будут избраны председатель горсовета и три его заместителя.
