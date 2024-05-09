Выходные в Липецке: гроза, урок кокеткам, всплеск интереса к футболу

Программа наступивших выходных.

В субботу, 23 мая, в Липецке от +25 до +27 градусов, а в воскресенье, 24 мая уже прохладнее – от +23 до +25 градусов. Возможны кратковременные дожди, местами – с грозой.









В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового. Отключат воду и в селе Ссёлки.

















23 мая в 12:00 состоится экскурсия по памятном местам города «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (6+).









23 мая в 12:00 Школа креативных индустрий (ул. Гагарина, 35 а) приглашает на День открытых дверей (12+).









Фото vk.com/scilipetsk

23 мая в 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) состоится мероприятие «Почему паук – не насекомое?» (0+).









Фото vk.com/childbook_lipetsk

23 мая в 15:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) состоится отчётный концерт детской студии народного искусства Государственного театра танца «Казаки России» под названием Одна страна-Одна душа!» (6+).









Фото vk.com/studio_cossacksdance

24 мая в 16:00 в Доме мастера (ул. Ленина, 2) состоится концерт «У рояля. Шопен» (12+).









23 мая в 17:00 липецкий «Металлург» проведёт очередной матч на своём поле со «СКА-Хабаровск-2» (6+).









23 мая с 10:00 перекроют холодную воду:- ул. Военный городок, 1/17, 1/196, 19, 20, 12, 14, 15, 19б, 27, 27а, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 163, 165, 161 стр;- ул. Игнатьева, 33, 33 корп. 2, 33 корп. 1, 36;- ул. Липецк-2, 81, 186, 23;- ул. Терешковой, 31, 31а/1, 31а/2, 33, стр. 33в, 37, 37/1, 37а.24 мая с 10:00 испытают временные неудобства:- ул. М.И. Неделина, 7, 9, 11, 13, 15, 15а 15б, 15в 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а;- ул. Мичурина, 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 21/1, 22, 22а, 24,26, 26б, 28, 28а, 28б, 28г, 28в, 28д, 28е;- ул. Нагорная, 4.В частном секторе их участь разделят жители улиц Кооперативной, Котовского, Нагорной, Орджоникидзе, переулков Дубинина, Кочубея, Морозова, Нагорного.Обширный список мероприятий в парках о общественных местах на графике мэрии Липецка.Вместе с библиотекарем ЛОУНБ Светланой Популовой участники экскурсии пройдут по аллеям старого парка и узнают, почему его именуют музеем под открытым небом, какое интересное прошлое у здания курортных ванн, почему прогулка имеет такое название и как Липецк вошел в историю русской литературы.Возможность для детей и родителей познакомиться с современными творческими направлениями и понять, какое из них подойдёт именно вам. Гостей ждут презентации всех направлений обучения;, экскурсия по аудиториям и студиям, мастер-классы.Малыши познакомятся с удивительной жизнью насекомых, узнают много интересных фактов и даже найдут ответ на вопрос, почему паук не насекомое. Помогут ребятам в этом добрые стихотворения и сказки любимых авторов: Елены Ульевой, Бориса Заходера, Натальи Карповой, Алексея Лебедича и других.Художественный руководитель — заслуженный артист РФ Сергей Сергеевич Тертычный. В программе — народные мотивы: задорные и лиричные, громкие и нежные. Всё, чем богата наша культура, на сцене в исполнении юных артистов.Лауреат всероссийских и международных конкурсов, пианист Андрей Карпий подарит слушателям трепетные звуки произведений Шопена, а культуролог Юлия Моисеенко расскажет о жизни композитора, о его любви и страданиях, о вдохновении, которое рождалось в тишине парижских салонов и на зеленой земле Майорки.Липчане идут на 4-м месте в турнирной таблице, но претендуют на лидерство. Терять очки нельзя, тем более - на своём поле. В этом году мы наблюдаем возрождение интереса к футболу в Липецке: в среднем на домашние игры «Металлурга» приходит уже по 3 тысячи людей. Такая посещаемость сделала бы честь и «Лучшей лиге мира». Предматчевые мероприятия начнутся сегодня в 15:30 - за полтора часа до игры.