Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
56 минут назад
Детей-зацеперов ищет полиция
Пока экстремалов на нашли.
Пока попавшие на снимки и рисковавшие жизнью дети не найдены.
Родителям любителей экстремальных развлечений может грозить ответственность по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
