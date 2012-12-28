Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Итоги выборов: Липецкий горсовет обновился наполовину
Политика
Дети на рынке играли в…
Происшествия
Пять женщин и 14 мужчин. Кто стал новыми депутатами Липецкого горсовета
Общество
Опубликованы результаты дистанционного голосования: выдвиженцы от «ЕР» лидируют
Политика
К концу последнего дня выборов проголосовали более 103 тысяч липчан
Политика
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
В Усманском районе задержали троих браконьеров с двумя центнерами рыбы
Происшествия
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
Общество
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
Читать все
Детей-зацеперов ищет полиция
Происшествия
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
«Какая связь послевоенного биплана Ан-2 с Михаилом Водопьяновым?»
Общество
Липецкий подрядчик не сумел вовремя оградить новый стадион у 33-й школы
Общество
Липчане тратят почти 4 месяца на поиск работы
Экономика
«Написанному верить»? На улице Катукова сроком окончания раскопки указано 30 мая 2026 года
Общество
Пожилая женщина умерла в больнице после наезда «Лады Весты»
Происшествия
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Происшествия
23-летняя ростовчанка обманула 50-летнего ельчанина на 410 000 рублей
Происшествия
На НЛМК в этом году отремонтируют почти 50 душевых комплексов
НЛМК Live
Читать все
Общество
347
58 минут назад
4

Липецкий подрядчик не сумел вовремя оградить новый стадион у 33-й школы

Заказчик оштрафует его за просрочку исполнения контракта.

В августе прошлого года глава Липецка Роман Ченцов проинспектировал капитально отремонтированную воронежским ООО «ЖБИ-Капстрой» 33-ю школу. Одной из из ключевых деталей реконструкции в ней был обновленный спортзал. Но вот беда — финансируемый Минпросветом РФ проект не позволил обновить пришкольный стадион, который, как видно на этой уже архивной фотографии, не выдерживал никакой критики.

brxmhl7icz9mnkla3hf2k705gqr0sfil.jpg

Поэтому было решено сделать стадион для обновленной школы 1992 года постройки. Еще в прошлом году городское управление строительства получило от правительства области 20 млн рублей на этот проект. Работы проторговали с таким прицелом, чтобы подрядчик сумел закончить строительство к 1 сентября. Но подрядчик, компания «Норвостройка», сбросив с начальной цены контракта 3 млн рублей, справилась с работами уже в конце августа.

b66g6b2smlg23uob9xti1dllofcll09s.jpg

e864lot0m8ym3gkx9zc3ieqgul2y3zg4.jpg

Подрядчик за лето демонтировал все старое оборудование, разбитую хоккейную площадку, снял старый растрескавшийся асфальт и грунт. Под будущее наружное освещение рабочие заложили кабели, отлили из бетона фундаменты под световые опоры. На голом поле были построены баскетбольное-волейбольная площадка, место для воркаута, мини-футбольное поле, площадка для челночного бега. Вместо хоккейной коробки, не пользующейся спросом из-за теплых зим, по согласованию с администрацией школы и жителями микрорайона сделали еще одну баскетбольную площадку. На большой пришкольной территории нашлось место и для зоны отдыха, которую просили жители района.

Однако с начала нового учебного года прошло две недели, а вокруг школьного стадиона так и не сделали ограду, хотя ее давно проторговали отдельным контрактом, с которого победитель, компания «Контактстрой», сбросила почти полмиллиона, согласившись изготовить ее (и установить) к 31 августа за 5 324 313 рублей.

89967.jpg

05e8dc07-3b8b-403d-ae88-0d4b04cd9a48.jpg

Заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», признает, что исполнитель работ выбился из графика. Подрядчика пообещали оштрафовать за просрочку.
благоустройство
ремонт школ
0
0
0
1
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
15 минут назад
Почему-то пишут, что стадион готов....а он не готов.
Ответить
Эксперт
18 минут назад
Сегодня еще была авария на перекрестке на Соколе на Баумана со скорой и белой легковой машиной которая видимо не пропустила скорую, но видимо этой новостью никто делится не хочет?
Ответить
Лето
36 минут назад
Наберут по 100 контрактов на сезон, а потом не справляются. Надо как раньше "Не более 2 штук в одни руки". А по факту получается так "Чем больше денег тем больше жадность"
Ответить
горожанка
40 минут назад
выборы закончились теперь можно и не спешить))
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить