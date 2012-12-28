Липецкий подрядчик не сумел вовремя оградить новый стадион у 33-й школы

Заказчик оштрафует его за просрочку исполнения контракта.

В августе прошлого года глава Липецка Роман Ченцов проинспектировал капитально отремонтированную воронежским ООО «ЖБИ-Капстрой» 33-ю школу. Одной из из ключевых деталей реконструкции в ней был обновленный спортзал. Но вот беда — финансируемый Минпросветом РФ проект не позволил обновить пришкольный стадион, который, как видно на этой уже архивной фотографии, не выдерживал никакой критики.Поэтому было решено сделать стадион для обновленной школы 1992 года постройки. Еще в прошлом году городское управление строительства получило от правительства области 20 млн рублей на этот проект. Работы проторговали с таким прицелом, чтобы подрядчик сумел закончить строительство к 1 сентября. Но подрядчик, компания «Норвостройка», сбросив с начальной цены контракта 3 млн рублей, справилась с работами уже в конце августа.Подрядчик за лето демонтировал все старое оборудование, разбитую хоккейную площадку, снял старый растрескавшийся асфальт и грунт. Под будущее наружное освещение рабочие заложили кабели, отлили из бетона фундаменты под световые опоры. На голом поле были построены баскетбольное-волейбольная площадка, место для воркаута, мини-футбольное поле, площадка для челночного бега. Вместо хоккейной коробки, не пользующейся спросом из-за теплых зим, по согласованию с администрацией школы и жителями микрорайона сделали еще одну баскетбольную площадку. На большой пришкольной территории нашлось место и для зоны отдыха, которую просили жители района.Однако с начала нового учебного года прошло две недели, а вокруг школьного стадиона так и не сделали ограду, хотя ее давно проторговали отдельным контрактом, с которого победитель, компания «Контактстрой», сбросила почти полмиллиона, согласившись изготовить ее (и установить) к 31 августа за 5 324 313 рублей.Заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», признает, что исполнитель работ выбился из графика. Подрядчика пообещали оштрафовать за просрочку.