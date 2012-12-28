Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
58 минут назад
Липецкий подрядчик не сумел вовремя оградить новый стадион у 33-й школы
Заказчик оштрафует его за просрочку исполнения контракта.
Поэтому было решено сделать стадион для обновленной школы 1992 года постройки. Еще в прошлом году городское управление строительства получило от правительства области 20 млн рублей на этот проект. Работы проторговали с таким прицелом, чтобы подрядчик сумел закончить строительство к 1 сентября. Но подрядчик, компания «Норвостройка», сбросив с начальной цены контракта 3 млн рублей, справилась с работами уже в конце августа.
Подрядчик за лето демонтировал все старое оборудование, разбитую хоккейную площадку, снял старый растрескавшийся асфальт и грунт. Под будущее наружное освещение рабочие заложили кабели, отлили из бетона фундаменты под световые опоры. На голом поле были построены баскетбольное-волейбольная площадка, место для воркаута, мини-футбольное поле, площадка для челночного бега. Вместо хоккейной коробки, не пользующейся спросом из-за теплых зим, по согласованию с администрацией школы и жителями микрорайона сделали еще одну баскетбольную площадку. На большой пришкольной территории нашлось место и для зоны отдыха, которую просили жители района.
Однако с начала нового учебного года прошло две недели, а вокруг школьного стадиона так и не сделали ограду, хотя ее давно проторговали отдельным контрактом, с которого победитель, компания «Контактстрой», сбросила почти полмиллиона, согласившись изготовить ее (и установить) к 31 августа за 5 324 313 рублей.
Заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», признает, что исполнитель работ выбился из графика. Подрядчика пообещали оштрафовать за просрочку.
