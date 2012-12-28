Сегодня в Липецке: шок – сколько рабочего времени съедают мессенджеры, праздник, когда принято дарить… деньги
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
«Ваши деньги уходят на военную помощь другому государству»: липчанка перевела мошенникам почти полтора миллиона
Происшествия
453
39 минут назад
1
Мошенники направляют липчанам поддельные повестки
Лжеполицейские требуют перевести деньги на указанный ими расчетный счет перед явкой в отдел.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, липчанам звонят и требуют явиться на допрос. А для убедительности мессенджерах направляют поддельные повестки, содержащие часть официальных данных (наименование органа предварительного расследования и адрес). При этом мошенники используют реальную информацию из интернета, что затрудняет жертвам обмана распознавание подделки.
Во время разговора лжеполицейские требуют перевести деньги на указанный ими расчетный счет перед явкой в отдел. Номер расчетного счета также направляют жертве сообщением в мессенджере.
Липчанам напоминают: повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. Но полицейские никогда не присылают документы через мессенджеры.
1
0
0
0
2
Комментарии (2)