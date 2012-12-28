Все новости
Происшествия
453
39 минут назад
1

Мошенники направляют липчанам поддельные повестки

Лжеполицейские требуют перевести деньги на указанный ими расчетный счет перед явкой в отдел.

В Липецкой области зафиксированы необычные случаи мошенничества: в мессенджерах присылают повестки от имени сотрудников отдела организации дознания.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, липчанам звонят и требуют явиться на допрос. А для убедительности мессенджерах направляют поддельные повестки, содержащие часть официальных данных (наименование органа предварительного расследования и адрес). При этом мошенники используют реальную информацию из интернета, что затрудняет жертвам обмана распознавание подделки.

Во время разговора лжеполицейские требуют перевести деньги на указанный ими расчетный счет перед явкой в отдел. Номер расчетного счета также направляют жертве сообщением в мессенджере.

Липчанам напоминают: повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. Но полицейские никогда не присылают документы через мессенджеры.
мошенничество
1
0
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Местный
1 минуту назад
А что по номеру расчётного счета нельзя вычислить и найти мошенников ?
Ответить
Иван
23 минуты назад
Деньги то зачем требуют переводить?
Ответить
