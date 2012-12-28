Мошенники направляют липчанам поддельные повестки

Лжеполицейские требуют перевести деньги на указанный ими расчетный счет перед явкой в отдел.

В Липецкой области зафиксированы необычные случаи мошенничества: в мессенджерах присылают повестки от имени сотрудников отдела организации дознания.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, липчанам звонят и требуют явиться на допрос. А для убедительности мессенджерах направляют поддельные повестки, содержащие часть официальных данных (наименование органа предварительного расследования и адрес). При этом мошенники используют реальную информацию из интернета, что затрудняет жертвам обмана распознавание подделки.Во время разговора лжеполицейские требуют перевести деньги на указанный ими расчетный счет перед явкой в отдел. Номер расчетного счета также направляют жертве сообщением в мессенджере.Липчанам напоминают: повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. Но полицейские никогда не присылают документы через мессенджеры.