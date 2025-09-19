8-летние футболисты из Липецка повторили подвиг «Манчестер Юнайтед»

«Металлург-KIDS» забивал двузначное количество голов соперникам, а в финале невероятным образом вырвал победу.

Ход решающей игры напомнил знаменитый финал Лиги чемпионов-1999, в котором «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у готовившейся праздновать успех «Баварии» - 2:1, забив оба гола в компенсированное время

.

А до этого «Металлург-KIDS» провёл ещё пять ярких матчей. Уже в стартовой игре липчане сыграли по-чемпионски, победив второй состав ЦИВС – 13:1, Солманов оформил «покер».









Турнир назывался «Сочи-CUP» - он являлся частью масштабного всероссийского проекта, победители отборочных соревнований получали право весной будущего года выступить в финальном турнире проекта в спортивной столице России. Туда отправятся «Металлург-KIDS», как победитель отбора, а также «серебряные» и «бронзовые» призёры – соответственно, ЦИВС и «Арсенал» (жёлтые).









В символическую сборную лучших игроков турнира вошли наш вратарь Александр Тимохин и хавбек Денис Севостьяник.













Фото vk.com/pryanikcup

