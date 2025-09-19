Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Читать все
Ремонт теплосети на Неделина продолжается: горячую воду обещают во второй половине дня
Общество
Житель Грязей лишился более 2,5 млн рублей в результате инвестиционного мошенничества
Происшествия
Лебедянец пойдет под суд за поджог машин, детских колясок и нападение с ножом на родную мать
Происшествия
В Добринском районе утонул мужчина
Происшествия
Выходные в Липецке: фестиваль «Мусаткин двор», нашумевший «Левша», вернутся лето и многоженец
Общество
В Липецкую область снова возвращается сухая и теплая погода
Погода в Липецке
Читать все
Спорт
2666
19.09.2025 17:26
9

8-летние футболисты из Липецка повторили подвиг «Манчестер Юнайтед»

«Металлург-KIDS» забивал двузначное количество голов соперникам, а в финале невероятным образом вырвал победу.

Юные воспитанники липецкого футбола из команды «Металлург-KIDS» 2017 г.р. стали победителями представительных соревнований в Туле.

В решающей игре 8-летним подопечным тренера Сергея Бычуткина пришлось проявить и мастерство, и характер. В матче с соперниками из тульского Центра игровых видов спорта (ЦИВС) липчан была нужна только победа, туляков же устраивала и ничья. И «Металлург-KIDS» уступал – 0:1, 1:2, однако сумел переломить ход матча и вырвал победу, а вместе с нею и «золотые» медали – 3:2. Мячи на счету Ильи Солманова, Ивана Власова и признанного лучшим игроком матча Ноя Аветисяна.

Ход решающей игры напомнил знаменитый финал Лиги чемпионов-1999, в котором «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у готовившейся праздновать успех «Баварии» - 2:1, забив оба гола в компенсированное время
.
А до этого «Металлург-KIDS» провёл ещё пять ярких матчей. Уже в стартовой игре липчане сыграли по-чемпионски, победив второй состав ЦИВС – 13:1, Солманов оформил «покер».

J0DTBbx1-yGOSXzkGbu1T_MehcEX_PGaW9ZpcQuX0lk6OrSPPnrGzfNiLvhLzdr7INS3P18wRbLRKn0kdc_nXsPV.jpg

Затем было единственное поражение от тульского «Арсенала» (жёлтые) – 2:5, победа над белгородским «Чемпионом» - 4:0 и выходл в финальную пульку со второго места. Там липчане вновь встретились с жёлтым «Арсеналом» - 1:1, а «Арсенал» (красные) разгромили – 6:1.

Турнир назывался «Сочи-CUP» - он являлся частью масштабного всероссийского проекта, победители отборочных соревнований получали право весной будущего года выступить в финальном турнире проекта в спортивной столице России. Туда отправятся «Металлург-KIDS», как победитель отбора, а также «серебряные» и «бронзовые» призёры – соответственно, ЦИВС и «Арсенал» (жёлтые).

ojrcnJrtO5cbwqqiZyJTFEWK0HqXiZ3mrG6Rq_bw3WjMvFwmloYvjL6H3HHzT06iP8hL5xzrM3eF_hIxsSdqDFne.jpg

В символическую сборную лучших игроков турнира вошли наш вратарь Александр Тимохин и хавбек Денис Севостьяник.

qUSXFBIWNlQff6mYhUMxHXlzDqcWN2xnlucK3hgLThDf73f_MCi-O42Nod-gK1LQIbsC_wFSAgdu6DwFi19v9ye_.jpg

Y9RlCMU8-2c-VfszLE1loQcVG81fQdfogQzYg5MH9wxtmsHkt4u1BlMBQx2X9RDDD5pEYvq2WbyFTX539KIEeP49.jpg

Фото vk.com/pryanikcup
Футбол
1
0
2
31
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ната
вчера, 15:25
МОЛОДЦЫ!!!!
Ответить
Александр Н.
вчера, 10:53
Приятно читать такие позитивные новости,не всё же негатив.
Ответить
Участник
вчера, 09:06
Молодцы!!! Проявили характер и заслуженно победили!!! Желаю новых побед пацанам и тренеру! Дальше - больше. Так держать
Ответить
Пловец
вчера, 07:52
Молодцы ребята!пока мы плывем за город,страну вы забиваете красивые голы!спорт-норма жизни
Ответить
Раиса
19.09.2025 22:52
Уважаемый тренер Сергей Викторович поздравляю вас с этой грандиозной победой! Пусть ваши усилия и дальше приносят такие же замечательные результаты. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений! Наш Тренер самый лучший
Ответить
Плогиатор
19.09.2025 19:26
Их бы дальше развивать, но увы, как только родители перестанут платить деньги, они окажутся не кому не нужны!!!
Ответить
Папа футболиста
19.09.2025 20:51
Бабки - не проблема!
Ответить
Город
вчера, 04:55
Бабки - не проблема! А ходишь по соседям
Ответить
Вот
19.09.2025 17:46
Бы нашим взрослым так играть, МОЛОДЦЫ
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить