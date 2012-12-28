Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
Происшествия
сегодня, 12:27
В липецком подъезде нашли тело женщины
Личность установлена.
— Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины её смерти. Личность погибшей установлена — это 43-летняя липчанка, но жила она в другом доме, — рассказали GOROD48 пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
