В липецком подъезде нашли тело женщины

Личность установлена.

14 сентября в подъезде дома №7 по улице Волгоградской в Липецке было обнаружено тело женщины.— Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины её смерти. Личность погибшей установлена — это 43-летняя липчанка, но жила она в другом доме, — рассказали GOROD48 пресс-службе УМВД России по Липецкой области.