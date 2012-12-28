«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына

Историю мошенничества на 1,9 миллиона рублей рассказали в областном управлении МВД. Жертвой скамеров стали 64-летняя жительница Усманского района ее сын и сноха.



Обрабатывать женщину мошенники начали звонком с предложением открыть брокерский счет, с помощью которого можно заработать деньги. Потом с ней связались по видеосвязи, объяснили принцип работы на биржевой площадке и прислали ссылку, по которой пенсионерка скачала и установила приложение торговой площадки. Она совершила на ней несколько операций по покупке валюты, и к ней прикрепили «персональных» менеджера и кассира.Последнему женщина предоставила доступ к своему сберегательному счету с миллионом рублей. Операции по «покупке валюты» продолжились, причем для приумножения дохода пенсионерка попросила деньги у сына. Тот перевёл ей со своей кредитной карты 300 тысяч рублей.«Когда потерпевшая попыталась вывести более 53 тысяч долларов, ей было отказано. Со слов мошенников, чтобы вывести деньги нужен новый пользователь, на роль которого потерпевшая предложила жену своего сына. Сноха перевела на счет потерпевшей 610 тысяч рублей, а та с помощью приложения отправила деньги кассиру», — рассказали в полиции.В тот же день пенсионерка снова попыталась вывести деньги, но у нее не получилось. Только когда женщине предложили найти еще одного нового пользователя, она поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».