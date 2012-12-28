Все новости
X5 Group продала бывшую «Карусель» липецкому предпринимателю
Общество
Умерла подожжённая сожителем 36-летняя женщина
Происшествия
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Общество
«У меня было много номеров телефонов, я не дурак, чтобы номера на себя оформлять»
Происшествия
Разукрасившие трамвай в ярославском депо липчане выслушали приговор
Происшествия
На улице Калинина горит дом
Происшествия
Липчанин пожаловался в УФАС на спам-звонок и мобильного оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей
Общество
Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку
Общество
Пчеловоды отсудили у предпринимателя почти 4 миллиона рублей
Общество
Ветераны НЛМК собрались в большом дворе по улице Неделина
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Общество
X5 Group продала бывшую «Карусель» липецкому предпринимателю
Общество
Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку
Общество
В первый день выборов проголосовал каждый пятый избиратель области
Политика
На улице Калинина горит дом
Происшествия
Выходные в Липецке: приключение Домового, никому не отключат воду и выборы, выборы
Общество
Антициклон прочно обосновался в Липецкой области
Погода в Липецке
С жителя Томска взыскали переведённые долгоруковцем на «безопасный счёт» 150 000 рублей
Происшествия
Дело о покушении на убийство в липецкой кальянной дошло до суда
Происшествия
«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
Происшествия
Происшествия
36
9 минут назад

«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына

Историю мошенничества на 1,9 миллиона рублей рассказали в областном управлении МВД. Жертвой скамеров стали 64-летняя жительница Усманского района ее сын и сноха.

Обрабатывать женщину мошенники начали звонком с предложением открыть брокерский счет, с помощью которого можно заработать деньги. Потом с ней связались по видеосвязи, объяснили принцип работы на биржевой площадке и прислали ссылку, по которой пенсионерка скачала и установила приложение торговой площадки. Она совершила на ней несколько операций по покупке валюты, и к ней прикрепили «персональных» менеджера и кассира. 

Последнему женщина предоставила доступ к своему сберегательному счету с миллионом рублей. Операции по «покупке валюты» продолжились, причем для приумножения дохода пенсионерка попросила деньги у сына. Тот перевёл ей со своей кредитной карты 300 тысяч рублей.

«Когда потерпевшая попыталась вывести более 53 тысяч долларов, ей было отказано. Со слов мошенников, чтобы вывести деньги нужен новый пользователь, на роль которого потерпевшая предложила жену своего сына. Сноха перевела на счет потерпевшей 610 тысяч рублей, а та  с помощью приложения отправила деньги кассиру», — рассказали в полиции.

В тот же день пенсионерка снова попыталась вывести деньги, но у нее не получилось. Только когда женщине предложили найти еще одного нового пользователя, она поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». 
мошеннчество
