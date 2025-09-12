Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов
X5 Group продала бывшую «Карусель» липецкому предпринимателю
Для этого иностранным бенефициарам сетевой империи, в которую входят «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» пришлось получить разрешение правительства РФ.
Заинтригованные липчане стали задаваться вопросом, что происходит.
GOROD48 узнал подробности преображения бывшей «Карусели». Оказалось, здание купил липецкий предприниматель Юрий Кроль, собственник торгового центра в «Елецком».
— Компания X5 Group годами не могла продать бывший ТЦ на Катукова из-за того, что ее бенефициарами являются граждане Европы, и на сделку требовалось одобрение правительства РФ. Весной это одобрение было получено и я купил здание, — рассказал GOROD48 Юрий Кроль, оставивший в тайне цену ТЦ.
По словам предпринимателя, у него есть два плана использования новой собственности. Первый подразумевает договор с якорным арендатором: продуктовой сетью. Таким могла стать «Лента», по данным СМИ, принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову, но в связи с экономической ситуацией сеть сейчас интересуют места с высоким трафиком в городах-миллионниках. Поэтому Юрий Кроль ведет переговоры с другим якорным арендатором. Если они завершатся успешно, то помимо сети, которая пока не представлена в соседних с Липецкой областью регионах, под крышей обновленного ТЦ на Катукова владелец здания соберет местных производителей молочных продуктов, мяса, птицы, овощей и фруктов. Будет и еще одна фишка — уличный фудкорт.
Вариант «Б» — сделать якорным известный магазин стройматериалов.
Завершить переговоры предприниматель надеется в октябре. Из-за этого остановлены и внутренние отделочные работы, ведь надо знать, как оформить пространство под интересы главного арендатора.
