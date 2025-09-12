Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
42-летнего липчанина ищут с 14 августа
Происшествия
42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей
Происшествия
Умерла подожжённая сожителем 36-летняя женщина
Происшествия
Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов
Политика
Сегодня в Липецке: выборы начались, липчан могут начать увольнять за флирт на работе
Общество
42-летний усманец обчистил счёт московской студентки и пырнул ножом липчанина
Происшествия
«У меня было много номеров телефонов, я не дурак, чтобы номера на себя оформлять»
Происшествия
Ветераны НЛМК собрались в большом дворе по улице Неделина
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Разукрасившие трамвай в ярославском депо липчане выслушали приговор
Происшествия
Читать все
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Общество
Разукрасившие трамвай в ярославском депо липчане выслушали приговор
Происшествия
Липчанин пожаловался в УФАС на спам-звонок и мобильного оператора оштрафовали на 400 тысяч рублей
Общество
Пчеловоды отсудили у предпринимателя почти 4 миллиона рублей
Общество
Ельчанину разрешили не возвращать кредит банку
Общество
Выборы проходят и в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Общество
X5 Group продала бывшую «Карусель» липецкому предпринимателю
Общество
Антициклон прочно обосновался в Липецкой области
Погода в Липецке
С жителя Томска взыскали переведённые долгоруковцем на «безопасный счёт» 150 000 рублей
Происшествия
НЛМК поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по физике
НЛМК Live
Читать все
Общество
455
30 минут назад
2

X5 Group продала бывшую «Карусель» липецкому предпринимателю

Для этого иностранным бенефициарам сетевой империи, в которую входят «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» пришлось получить разрешение правительства РФ.

Недавно у заброшенного ТЦ «Карусель» на улице Катукова, в котором остался лишь один сетевой магазин электроники, появились строители. Они начали менять облицовку здания. Также отремонтированы въезды и выезды из магазина, асфальт вокруг него.

1a362452-7749-424f-95f7-20724820e848.jpg+2025-09-12-17.49.05+niz.jpg

1d5cf5c2-0d94-4d78-ad77-6bdb081cab43.jpg+2025-09-12-17.49.05+niz.jpg

4c7e85cc-944c-4a25-8b39-c25cf16af285.jpg+2025-09-12-17.49.05+niz.jpg

Заинтригованные липчане стали задаваться вопросом, что происходит.

GOROD48 узнал подробности преображения бывшей «Карусели». Оказалось, здание купил липецкий предприниматель Юрий Кроль, собственник торгового центра в «Елецком».

— Компания X5 Group годами не могла продать бывший ТЦ на Катукова из-за того, что ее бенефициарами являются граждане Европы, и на сделку требовалось одобрение правительства РФ. Весной это одобрение было получено и я купил здание, — рассказал GOROD48 Юрий Кроль, оставивший в тайне цену ТЦ.

По словам предпринимателя, у него есть два плана использования новой собственности. Первый подразумевает договор с якорным арендатором: продуктовой сетью. Таким могла стать «Лента», по данным СМИ, принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову, но в связи с экономической ситуацией сеть сейчас интересуют места с высоким трафиком в городах-миллионниках. Поэтому Юрий Кроль ведет переговоры с другим якорным арендатором. Если они завершатся успешно, то помимо сети, которая пока не представлена в соседних с Липецкой областью регионах, под крышей обновленного ТЦ на Катукова владелец здания соберет местных производителей молочных продуктов, мяса, птицы, овощей и фруктов. Будет и еще одна фишка — уличный фудкорт.

Вариант «Б» — сделать якорным известный магазин стройматериалов.

Завершить переговоры предприниматель надеется в октябре. Из-за этого остановлены и внутренние отделочные работы, ведь надо знать, как оформить пространство под интересы главного арендатора.

bf480eaf-6a72-4c50-80bd-f2c8c61d7f15.jpg+2025-09-12-17.49.05+niz.jpg
ТЦ
1
0
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
2 минуты назад
Торговые центры скоро будут без арендаторов , маркет плейсы их заменят, а продукты и так уже в каждом дворе.
Ответить
Платон
20 минут назад
Пусть откроют гипермаркет "Спар" или "Глобус" – отличные магазины! Две "Ленты" у нас уже есть, а "Пятёрочкам" и "Магнитам" пора ограничить вход в регион, их и так очень много. Пусть дадут развиваться другим сетям для конкуренции.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить