X5 Group продала бывшую «Карусель» липецкому предпринимателю

Для этого иностранным бенефициарам сетевой империи, в которую входят «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» пришлось получить разрешение правительства РФ.

Недавно у заброшенного ТЦ «Карусель» на улице Катукова, в котором остался лишь один сетевой магазин электроники, появились строители. Они начали менять облицовку здания. Также отремонтированы въезды и выезды из магазина, асфальт вокруг него.Заинтригованные липчане стали задаваться вопросом, что происходит.GOROD48 узнал подробности преображения бывшей «Карусели». Оказалось, здание купил липецкий предприниматель Юрий Кроль, собственник торгового центра в «Елецком».— Компания X5 Group годами не могла продать бывший ТЦ на Катукова из-за того, что ее бенефициарами являются граждане Европы, и на сделку требовалось одобрение правительства РФ. Весной это одобрение было получено и я купил здание, — рассказал GOROD48 Юрий Кроль, оставивший в тайне цену ТЦ.По словам предпринимателя, у него есть два плана использования новой собственности. Первый подразумевает договор с якорным арендатором: продуктовой сетью. Таким могла стать «Лента», по данным СМИ, принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову, но в связи с экономической ситуацией сеть сейчас интересуют места с высоким трафиком в городах-миллионниках. Поэтому Юрий Кроль ведет переговоры с другим якорным арендатором. Если они завершатся успешно, то помимо сети, которая пока не представлена в соседних с Липецкой областью регионах, под крышей обновленного ТЦ на Катукова владелец здания соберет местных производителей молочных продуктов, мяса, птицы, овощей и фруктов. Будет и еще одна фишка — уличный фудкорт.Вариант «Б» — сделать якорным известный магазин стройматериалов.Завершить переговоры предприниматель надеется в октябре. Из-за этого остановлены и внутренние отделочные работы, ведь надо знать, как оформить пространство под интересы главного арендатора.