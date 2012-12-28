Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет

Экспертиза установила, что подарок — промышленно изготовленный боеприпас, пригодный для взрыва.

В Грязинском районе направлено в суд уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения взрывных устройств.— Ранее несудимый житель села Аннино получил в подарок от знакомого ручную гранату РГН, которую хранил у себя в гараже до момента её изъятия полицейскими, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры.Экспертиза установила, что подарок — промышленно изготовленный боеприпас, снаряженный взрывчатым веществом на основе гексогена и пригодный для взрыва.Действия жителя села Аннино квалифицированы по части первой статьи 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств», санкции которой — до восьми лет лишения свободы.