«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
155
16 минут назад
Ночью красный уровень опасности объявлялся в восьми районах области
Отбой всех уровней тревоги дан рано утром.
Отбой красного уровня в этих районах и введенного в час ночи для всей области желтого был дан в пять и в половине седьмого утра.
По данным Минобороны РФ, за ночь над акваторией Черного моря и шестью регионами страны сбит 31 БПЛА самолетного типа, в том числе 5 — над территориями соседних с Липецкой Воронежской, Курской и Тамбовской областей.
