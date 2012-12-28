Ночью красный уровень опасности объявлялся в восьми районах области

Отбой всех уровней тревоги дан рано утром.



Ночью сирены системы оповещения сработали в восьми районах области: Воловском, Грязинском, Долгоруковском, Добринском, Задонском, Тербунском, Усманском и Хлевенском.Отбой красного уровня в этих районах и введенного в час ночи для всей области желтого был дан в пять и в половине седьмого утра.По данным Минобороны РФ, за ночь над акваторией Черного моря и шестью регионами страны сбит 31 БПЛА самолетного типа, в том числе 5 — над территориями соседних с Липецкой Воронежской, Курской и Тамбовской областей.