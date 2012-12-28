Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Блошиный рынок зачистили
Общество
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей
Происшествия
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
В МЖК завершается благоустройство сразу двух дворов
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
Читать все
Общество
1229
сегодня, 10:39
11

«Гадюк больше, чем людей»

Из Добровского округа жалуются на змей.

В редакцию GOROD48 обратились жители села Каликино Добровского округа с жалобой на змей.

«На улице Садовой в селе Каликино гадюк больше, чем людей. Выйти на улицу страшно, за неделю уже четыре штуки в своем дворе видела. Сотовой сети нет, в случае укуса не успеют даже вызвать скорую помощь! А живут здесь, в основном, пожилые люди, ещё есть семья с пятью детьми. Как они справляются, не понятно. Живут рядом с болотом, там змей просто море! Это уже крик души, отец работает на пятидневке, приезжает около семи вечера и вынужден ежедневно косить траву, чтоб хоть как-то можно было пройти», — говорится в подкреплённом фотографией обращении в редакцию.

По словам заместителя директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимира Сарычева, на фотографии из Каликино— обыкновенная гадюка. Это ядовитая змея. Укус гадюки не является смертельно опасным, при своевременной помощи почти всем пострадавшим удаётся выжить, но в любом случае укус такой змеи — крайне неприятен. Яд обыкновенной гадюки вызывает отёчность, покраснение и боль, повышение свёртываемости крови, тошноту, головокружение, слабость, понижение давления и общую интоксикацию организма.

— За последние 10 лет численность обыкновенной гадюки в Липецкой области выросла. Это связано с климатическими изменениями — стало теплее. Обыкновенная гадюка селится на окраинах сёл, в пойме реки Воронеж. В связи с тем, что траву там перестали выкашивать и не пасётся скот, гадюки стали чувствовать себя комфортнее. Высокотравье, кустарники, подходящая вплотную к домам болотистая местность — среда обитания гадюк. Из-за благоприятных условий гадюки селятся рядом с людьми и встречи с ними неизбежны на улицах и во дворах. Это уже стало обыденностью. Сейчас же гадюки начинают искать
места для зимовки. Они ползут с лугов и болот в лес, к разваленным постройкам — туда, где будет теплее зимой. На зиму гадюки закапываются в землю до того уровня, где почва не промерзает. В связи с сезонной миграцией мы можем видеть раздавленных гадюк на дорогах. В сентябре гадюки чаще встречаются и с людьми. Понять селян можно — это крик души. Какой совет можно дать? Больше заниматься благоустройством — окашивай траву, — рассказал GOROD48 Владимир Сарычев.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области сообщили, что при встрече со змеями можно обратиться по единому номеру 112.

змеи
гадюка
0
1
3
8
5

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабаха
10 минут назад
Так всегда было и будет)))
Ответить
Э
28 минут назад
Соглашусь. До конца 90-х годов в каждом дворе были коровы и другая живность. Косили, как говорят, "в драку", скашивали луга, поля далеко от дома. Не было клещей, тк огороды дустом обрабатывали, не было змей - куры, гуси, утки помогали.
Ответить
Антон
9 минут назад
Соскучился по дусту?
Ответить
Дельный совет
29 минут назад
Кошку завести ума не хватает?
Ответить
Алоизий
37 минут назад
Согласен полностью, людей уже почти не встретишь, а вот гадюки повсюду.
Ответить
Мазай
40 минут назад
Обнадеживает что "почти всем удается выжить"!
Ответить
Ольга
54 минуты назад
Очень дельные рекомендации.. короче, спасения нет...
Ответить
Дед
59 минут назад
Короче , это ваши проблемы
Ответить
Всё правильно
сегодня, 10:51
При Советах вдоль рек посли скот. Берега были чистые. Какие там гадюки
Ответить
Жесть
50 минут назад
Как влияет статус государства на популяцию змей????
Ответить
)))
3 минуты назад
Как влияет статус государства на популяцию змей???? чем выше статус тем больше змей
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить