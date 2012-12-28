Из Добровского округа жалуются на змей.

В редакцию GOROD48 обратились жители села Каликино Добровского округа с жалобой на змей.«На улице Садовой в селе Каликино гадюк больше, чем людей. Выйти на улицу страшно, за неделю уже четыре штуки в своем дворе видела. Сотовой сети нет, в случае укуса не успеют даже вызвать скорую помощь! А живут здесь, в основном, пожилые люди, ещё есть семья с пятью детьми. Как они справляются, не понятно. Живут рядом с болотом, там змей просто море! Это уже крик души, отец работает на пятидневке, приезжает около семи вечера и вынужден ежедневно косить траву, чтоб хоть как-то можно было пройти», — говорится в подкреплённом фотографией обращении в редакцию.По словам заместителя директора заповедника «Галичья гора» по научно-исследовательской работе Владимира Сарычева, на фотографии из Каликино— обыкновенная гадюка. Это ядовитая змея. Укус гадюки не является смертельно опасным, при своевременной помощи почти всем пострадавшим удаётся выжить, но в любом случае укус такой змеи — крайне неприятен. Яд обыкновенной гадюки вызывает отёчность, покраснение и боль, повышение свёртываемости крови, тошноту, головокружение, слабость, понижение давления и общую интоксикацию организма.— За последние 10 лет численность обыкновенной гадюки в Липецкой области выросла. Это связано с климатическими изменениями — стало теплее. Обыкновенная гадюка селится на окраинах сёл, в пойме реки Воронеж. В связи с тем, что траву там перестали выкашивать и не пасётся скот, гадюки стали чувствовать себя комфортнее. Высокотравье, кустарники, подходящая вплотную к домам болотистая местность — среда обитания гадюк. Из-за благоприятных условий гадюки селятся рядом с людьми и встречи с ними неизбежны на улицах и во дворах. Это уже стало обыденностью. Сейчас же гадюки начинают искатьместа для зимовки. Они ползут с лугов и болот в лес, к разваленным постройкам — туда, где будет теплее зимой. На зиму гадюки закапываются в землю до того уровня, где почва не промерзает. В связи с сезонной миграцией мы можем видеть раздавленных гадюк на дорогах. В сентябре гадюки чаще встречаются и с людьми. Понять селян можно — это крик души. Какой совет можно дать? Больше заниматься благоустройством — окашивай траву, — рассказал GOROD48 Владимир Сарычев.В пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области сообщили, что при встрече со змеями можно обратиться по единому номеру 112.