Тревога продолжалась до шести утра

В 06:00 каналы оповещения сообщи об отбое желтого уровня «Воздушная опасность», введенного в Липецкой области накануне около полуночи.Ночью желтый уровень дважды сменился красным в Добринском районе, об «Угрозе атаки БПЛА» объявлялось в 0:35 и 03:14.