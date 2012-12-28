Котёнок застрял в вентиляционной шахте общежития

Его достали спасатели.

Спасатели освободили котёнка, застрявшего в вентиляционной шахте общежития по улице Звездной, 16/2.«Котёнок упал с крыши прямо в вентиляционную шахту пятого этажа, повис на передних лапах и не мог выбраться наружу. Писк котёнка услышали жильцы одной из квартир и обратились за помощью к спасателям. Они аккуратно пробили монтировкой отверстие в вентшахте и извлекли котёнка целым и невредимым. А жильцы его покормили», — сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка.