В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Общество
290
сегодня, 10:41
6
Котёнок застрял в вентиляционной шахте общежития
Его достали спасатели.
«Котёнок упал с крыши прямо в вентиляционную шахту пятого этажа, повис на передних лапах и не мог выбраться наружу. Писк котёнка услышали жильцы одной из квартир и обратились за помощью к спасателям. Они аккуратно пробили монтировкой отверстие в вентшахте и извлекли котёнка целым и невредимым. А жильцы его покормили», — сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка.
1
1
0
4
0
Комментарии (6)