В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Общество
Котёнок застрял в вентиляционной шахте общежития
Общество
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожали рыба и гречка, дешевели яйца и овощи
Экономика
Ночью в Липецкой области сбиты два БПЛА
Происшествия
«Семёрку» угнали всего на 100 метров
Происшествия
Полиция начала проверку по видео с нанесением побоев подросткам в Грязях
Происшествия
В областной инфекционке лечат 81 больного с пневмониями
Здоровье
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Общество
290
сегодня, 10:41
6

Котёнок застрял в вентиляционной шахте общежития

Его достали спасатели.

Спасатели освободили котёнка, застрявшего в вентиляционной шахте общежития по улице Звездной, 16/2.

«Котёнок упал с крыши прямо в вентиляционную шахту пятого этажа, повис на передних лапах и не мог выбраться наружу. Писк котёнка услышали жильцы одной из квартир и обратились за помощью к спасателям. Они аккуратно пробили монтировкой отверстие в вентшахте и извлекли котёнка целым и невредимым. А жильцы его покормили», — сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка.
спасатели
1
1
0
4
0

Комментарии (6)

Сначала новые
Чистка вентиляции
22 минуты назад
Многие и не знают что у них забита вентиляция, спертый воздух, влажность, плесень появилась.
Ответить
Александр
36 минут назад
Спасибо ребятам из МЧС!
Ответить
Кот
40 минут назад
Огромная благодарность спасателям и жителям за неравнодушие, побольше бы таких людей. Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир...
Ответить
Оператор
47 минут назад
Нам Звёздная, 16/2, очень хорошо знаком, особенно полицию и скорою, вызывают постоянно а по выходным и не по одному разу.
Ответить
Эх
сегодня, 10:55
Да замучили уже эти котята отрывать от работы МЧС. Простить и забыть.Плохо то, что потом запаха будет.
Ответить
Всемирная новость
сегодня, 10:53
Больше проблем в городе нет?
Ответить
