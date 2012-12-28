Все новости
Липецкая вечЁрка: погибший ребенок, суд над дядей Сережей и улица Шуфутинского
Общество
На проспекте 60 лет СССР женщина попала под машину
Общество
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Под Липецком «Митсубиси Лансер» улетел в кювет
Происшествия
57-летний водитель купил в Москве права за 30 000 рублей и был уверен — они настоящие
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Липецкая «звездочка» засияет на всю Россию
Общество
С улицы Липовской подрядчики «РИР-Энерго» уйдут к 15 сентября — на полтора месяца позже ранее заявленного срока
Общество
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Происшествия
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
Голубь пробрался в квартиру и спрятался под ванной
Общество
Знакомая взяла телефон ельчанина, набрала кредитов и перевела все деньги неизвестным
Происшествия
У ельчанки украли телефон и 110 000 рублей со счёта: спустя четыре года вора нашли
Происшествия
Неизвестный мэрии подрядчик доделает дорогу на улице Новотепличной в районе Опытной
Общество
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Календарь перевернули — и снова ЕГЭ: 33 одиннадцатиклассника сдают экзамены
Общество
На мать возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
Общество
Экономика
404
59 минут назад
5

Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области

Правда, цена снизилась лишь на один вид топлива из наблюдаемых четырех — марку АИ-92, которая в последние недели заметнее всего дорожала. 

Цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе немного снизились: общее падение составило 0,1% против роста на 1,2% неделей ранее — за счет того, что подешевел бензин марки АИ-92. Бензин премиальной марки стабильно держится на одном уровне. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 26 августа по 1 сентября.
 
Цена на бензин в целом за последнюю неделю снизилась на 0,1% и составила 62,41 рубля за литр против 62,49 рубля неделей ранее. На общее падение цены повлияло снижение стоимости бензина марки АИ-92, который три недели подряд оставался лидером роста —Он подешевел на 0,6%, с 59,19 рубля до 58,84 рубля. Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,2%, с 64,39 рубля до 64,54 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 0,1%, его стоимость составила 67,91 рубля против 67,86 рубля на 25 августа. Цена бензина марки АИ-98 осталась прежней — 86,57 рубля.

инфляция
топливо
Комментарии (5)

0.1%
11 минут назад
Цирк с конями
Ответить
Маркетинговый ход
21 минуту назад
Падение на 0,1% это не падение, а запудривание мозгов. Мол не говорите что не было ни разу снижения.
Ответить
Р
26 минут назад
Просто смешно на 0.1процента
Ответить
Дядя Вася
33 минуты назад
Вчера бензин на заправке Калина-ойл марки АИ-95 стоил 65,90 р. сегодня утром уже 66,90 р.
Ответить
Житель
34 минуты назад
Интересно, где такие цены увидел Липецкстат??? Лукойл бензин 95 стоит 65,33 руб. Это как, подгоняют под "статистику"???
Ответить
