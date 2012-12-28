Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области

Правда, цена снизилась лишь на один вид топлива из наблюдаемых четырех — марку АИ-92, которая в последние недели заметнее всего дорожала.

Цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе немного снизились: общее падение составило 0,1% против роста на 1,2% неделей ранее — за счет того, что подешевел бензин марки АИ-92. Бензин премиальной марки стабильно держится на одном уровне. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 26 августа по 1 сентября.Цена на бензин в целом за последнюю неделю снизилась на 0,1% и составила 62,41 рубля за литр против 62,49 рубля неделей ранее. На общее падение цены повлияло снижение стоимости бензина марки АИ-92, который три недели подряд оставался лидером роста —Он подешевел на 0,6%, с 59,19 рубля до 58,84 рубля. Бензин марки АИ-95 подорожал на 0,2%, с 64,39 рубля до 64,54 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 0,1%, его стоимость составила 67,91 рубля против 67,86 рубля на 25 августа. Цена бензина марки АИ-98 осталась прежней — 86,57 рубля.