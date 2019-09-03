Общество

41 минуту назад

В Липецке на улице 3-го Сентября не горят кусты рябин

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#3 сентября #ЛТЗ #Шуфутинский
В Липецке на улице 3-го Сентября не горят кусты рябин

Там текут крыши и разваливаются стены домов

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С подачи Михаила Шуфутинского и социальных сетей 3 сентября стал знаковым днем для интернет-поколения.  Мемы, шутки, в этот день социальные сети соревнуются в остроумии. И без конца звучит хит Игоря Крутого и Игоря Николаева в исполнении шансонье, который  в Липецке бывал не раз. 

В нашем городе, как и во многих российских городах, есть улица 3-го сентября. Но она названа не в честь песни, конечно же, а в честь победы советской армии над Японией в 1945 году. 

Улица эта в микрорайоне ЛТЗ, тянется вдоль известного забора – ограждения бывшего тракторного заводу. На несколько домов этой улицы смотрят глазницы выбитых окон административного здания ЛТЗ и не спеша стучат колесами трамваи. 

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Часть старых домов на улице 3-го Сентября снесли, часть расселена и ждет своей участи.  На эту улицу выходит торцом здание областного наркологического диспансера, здесь же автошкола ДОСААФ, мебельный цех, одно из зданий ГИБДД, несколько домов частного сектора.  Выше по улице баня и многоквартирный жилой дом. На этой же улице спецприемник для содержания нелегальных мигрантов, бар и алкомаркет.  

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 Улица ничем не примечательна. Ну, разве, что на заборе периодически появляются веселые граффити. 

Поиски хоть одного дерева рябины, которой, по идее, должны зажигаться на улице 3 сентября, успехом не увенчались. Кусты шиповника – пожалуйста, рябины – нет.

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Двор многоквартирного дома по улице 3-го Сентября ухоженный. Во дворе как в старой доброй провинции сушится белье на веревках. По всему видно, что здесь без спроса ходят в гости и нет зависти и злости. Люди приветливые, но жалуются на текущую крышу, трещины по всему дому и старую сантехнику. Дому больше 60 лет и капремонт здесь был при Советском Союзе. Но зато двор дома №4 по улице 3-е Сентября выходит на территорию храма Михаила Архангела, купола которого создают свой особенной уют. 

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А костер рябин на ЛТЗ журналисты все-таки нашли, в соседнем дворе с домом №4 по улице 3-е Сентября, во дворе дома №6 по улице Ильича, стоящем рядом.

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#3 сентября #ЛТЗ #Шуфутинский

Комментарии (7)

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Старец 7

2 минуты назад
Город-призрак какой-то.
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???

7 минут назад
Многострадальный 4 дом, 2 раза заливало из трубы, проходящей на чердаке. Люди мучились, жили в сырых квартирах (весь 4 этаж). Залито было около 20 квартир. Кое-как сделали всем ремонт, а труба рванула снова! 2 раза! Сейчас 4 дом даже не платит за капремонт, т.к. его как бы и нет! Дом давно под сносом. Года идут, и люди остаются с носом! Так будут его сносить или нет?
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ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

9 минут назад
А еще на тракторном уже стало не возможно жить- вонь с очистных!!!! Надо было ГРЕФА НА ЧАСИК НА РОБЕНА ИБАРРУРИ ЗАВЕСТИ_ ОН БЫ нЕ 129 а 998 миллионов отдал, чтобы его от туда вывезли!
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valerafromsplus

13 минут назад
Оттуда ещё поворот трамвайный был 1-го маршрута на 3-й участок до 94-го. Ребят, ни у кого фото не осталось той однопутки?
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Томми

14 минут назад
???, чо за куйня ?
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3-4

19 минут назад
Дом 4 спас от взрыва и пожара сосед с 4 этажа. Там раньше жил пьяньчужка-врач Толян Чеботар-в. Гомик. Однажды его сосед приехал, а там дверь открыта, на полу валяются голые, в усмерть пьяные Чебот-в и чистильщики его духовки. Стояла жара в квартире и пахло гарью и газом. Сосед бросился на общую коммунальную кухну, а там конфорка открыта и сочится газ! Твари забыли кастрюлю с едой, она залила конфорку.. Сейчас Толян живет напротив магнита в новом доме. Соседям не позавидуешь
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???

22 минуты назад
Wtf???
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