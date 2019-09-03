В Липецке на улице 3-го Сентября не горят кусты рябин

Там текут крыши и разваливаются стены домов

С подачи Михаила Шуфутинского и социальных сетей 3 сентября стал знаковым днем для интернет-поколения. Мемы, шутки, в этот день социальные сети соревнуются в остроумии. И без конца звучит хит Игоря Крутого и Игоря Николаева в исполнении шансонье, который в Липецке бывал не раз.В нашем городе, как и во многих российских городах, есть улица 3-го сентября. Но она названа не в честь песни, конечно же, а в честь победы советской армии над Японией в 1945 году.Улица эта в микрорайоне ЛТЗ, тянется вдоль известного забора – ограждения бывшего тракторного заводу. На несколько домов этой улицы смотрят глазницы выбитых окон административного здания ЛТЗ и не спеша стучат колесами трамваи.Часть старых домов на улице 3-го Сентября снесли, часть расселена и ждет своей участи. На эту улицу выходит торцом здание областного наркологического диспансера, здесь же автошкола ДОСААФ, мебельный цех, одно из зданий ГИБДД, несколько домов частного сектора. Выше по улице баня и многоквартирный жилой дом. На этой же улице спецприемник для содержания нелегальных мигрантов, бар и алкомаркет.Улица ничем не примечательна. Ну, разве, что на заборе периодически появляются веселые граффити.Поиски хоть одного дерева рябины, которой, по идее, должны зажигаться на улице 3 сентября, успехом не увенчались. Кусты шиповника – пожалуйста, рябины – нет.Двор многоквартирного дома по улице 3-го Сентября ухоженный. Во дворе как в старой доброй провинции сушится белье на веревках. По всему видно, что здесь без спроса ходят в гости и нет зависти и злости. Люди приветливые, но жалуются на текущую крышу, трещины по всему дому и старую сантехнику. Дому больше 60 лет и капремонт здесь был при Советском Союзе. Но зато двор дома №4 по улице 3-е Сентября выходит на территорию храма Михаила Архангела, купола которого создают свой особенной уют.А костер рябин на ЛТЗ журналисты все-таки нашли, в соседнем дворе с домом №4 по улице 3-е Сентября, во дворе дома №6 по улице Ильича, стоящем рядом.